Tutti vogliono Simona Ventura divisa tra Rai e Nove con Fazio, ma c’è Mediaset che l’attende

Simona Ventura è pronta a una nuova stagione televisiva. Il 2024/2025, però, si preannuncia piuttosto impegnativo considerato un doppio impegno: conduttrice di Citofonare Rai2, ormai un successo della domenica mattina di Rai2 insieme a Paola Perego mentre alla sera ospite al tavolo di Fabio Fazio di Che Tempo Che Fa sul Nove. Una rinascita professionale ormai assodata per lei che, per i palinsesti del 2025, sembrerebbe molto vicina anche a Mediaset.

L'indiscrezione

Secondo quanto riportato da Oggi, Simona Ventura potrebbe addirittura triplicare la sua presenza nella prossima stagione. Ci sarà Citofonare Rai2 e Che Tempo Che Fa facendo la spola tra Rai e Nove, ma ci sarà anche un adventure game tutto nuovo a partire proprio dal 2025 sempre su Rai2. Non è chiaro come, questo il settimanale Oggi non lo specifica, però sul tavolo ci sarebbe anche un'offerta importante da parte di Mediaset. Nei giorni scorsi, si era addirittura parlato di una conduzione dell'Isola dei Famosi ad aprile 2025. In quel momento, i tempi sarebbero maturi per poter affrontare eventuali criticità. Citofonare Rai2, per esempio, è un programma che dovrebbe fermarsi più o meno in quei giorni. Magari L'Isola dei Famosi potrebbe aspettare Simona Ventura e affidarle di nuovo la conduzione del format che proprio lei ha contribuito a lanciare su Rai2.

"Saprei come far rinascere l'Isola dei Famosi"

La voce arriva anche da una sua intervista recente rilasciata a Superguida Tv nella quale raccontava proprio di sentirsi in grado di far "rinascere l'Isola dei Famosi". "Non è un format usurato", aveva detto la conduttrice, "non mi permetto perché è in un'altra azienda e quindi sapranno loro come fare. Però, se posso dire una piccola cosa, io saprei come farla rinascere ma non lo dico". È solo fanta-televisione o forse Simona Ventura ha lanciato un sassolino?