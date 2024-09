video suggerito

Simona Branchetti alla conduzione dell’Isola dei famosi? La replica della giornalista Pier Silvio Berlusconi, lo scorso luglio, ha dichiarato: “Valuteremo chi condurrà l’Isola dei famosi”. Così, è partito il totonomi ed è spuntato anche quello di Simona Branchetti. Ecco cosa ha dichiarato la giornalista al riguardo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simona Branchetti è reduce dalla conduzione di Pomeriggio Cinque News. Il suo nome, tuttavia, è tra quelli ipotizzati per la conduzione del reality L'Isola dei famosi. Lo scorso luglio, Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere che il reality non sarà cancellato ma valuterà chi mettere al timone. Nel corso di un'intervista è stato chiesto alla giornalista se accetterebbe tale proposta. Ecco quale è stata la sua risposta.

Simona Branchetti e l'ipotesi Isola dei famosi

Simona Branchetti, in un'intervista rilasciata a Novella 2000, ha dichiarato di non avere mai preso in considerazione l'idea di condurre L'isola dei famosi, nonostante le piaccia il reality: "L’Isola lo trovo un format geniale, mi piace molto. Però devo confessare che non mi ero mai posta la questione. Ma mai dire mai…” Dunque, da parte sua, se dovesse arrivare la fatidica proposta non ci sarebbe una chiusura totale. Pier Silvio Berlusconi aveva detto dell'Isola dei famosi:

Noi siamo convinti che sia un format che possa ancora dare e fare bene. In Spagna, sulla nostra Telecinco, ha ottenuto anche in questa edizione degli ottimi risultati. In Italia, non da quest’anno, siamo onesti da alcune stagioni, c'è un po’ di stanca, aspettiamo un’evoluzione, speriamo anche profonda, da parte degli autori, per poi valutare anche a chi affidare la prossima conduzione.

Simona Branchetti: "Ormai sono la sostituta"

La giornalista ha anche commentato l'edizione appena conclusa di Pomeriggio Cinque News e, con un pizzico di ironia, ha detto di augurarsi che in futuro le chiamate di lavoro arrivino a settembre anziché a giugno, per non essere solo la sostituta:

Leggi anche Svelati dopo 3 mesi i dati di ascolto della finale dell’Isola, erano rimasti segreti a causa di uno sciopero

Posso dire che Pomeriggio Cinque News è stata un’altra sfida vinta, per di più in piena estate, quindi sono molto contenta. Si tratta di un programma che ho scoperto piacermi molto, per cui l’ho fatto con grande divertimento. Se mi piacerebbe condurre un talk show mio? Magari! Aspetto solo la chiamata per settembre, perché qui arriva solo a giugno! Ormai sono la sostituta.