Simona Ventura al Grande Fratello: cosa manca per l'annuncio ufficiale Simona Ventura verso la conduzione del Grande Fratello Nip: l'indiscrezione trova conferma, ma restano da sciogliere i nodi contrattuali con la Rai e l'uscita da Che Tempo Che Fa.

Le voci si fanno sempre più insistenti: Simona Ventura sarebbe la prescelta di Pier Silvio Berlusconi per guidare il Grande Fratello. Un'indiscrezione che ha iniziato a circolare nei corridoi di Mediaset e che ora trova un'altra conferma, anche se mancano ancora i crismi dell'ufficialità. A dare sostanza alle speculazioni è stato Giuseppe Candela, giornalista sempre ben informato sulle dinamiche televisive, che ha confermato la notizia con una precisazione importante. Ecco quale.

I nodi da sciogliere per Simona Ventura

Giuseppe Candela ha spiegato su X: "Simona Ventura alla conduzione del GF Nip da ottobre è una notizia vera (Vip con Signorini da gennaio). Idea nata negli ultimi giorni ma Ventura deve risolvere problemi contrattuali con la Rai e lasciare Che Tempo Che Fa (dove arriva Mara Venier, anche lei di caschetto)". Una rivelazione che non solo conferma l'interessamento di Mediaset per la conduttrice, ma svela anche alcuni dettagli cruciali sulla strategia del Biscione per la prossima stagione televisiva. La questione contrattuale con la Rai rappresenta il principale scoglio da superare. Ventura è infatti legata alla televisione pubblica e anche la sua uscita dal programma di Fabio Fazio non può avvenire senza le dovute procedure. L'addio a Che Tempo Che Fa comporterebbe un significativo cambio di scenario anche per il programma stesso, che secondo le indiscrezioni vedrebbe l'arrivo di Mara Venier nel ruolo attualmente ricoperto dalla Ventura.

La strategia Mediaset per il reality

Particolarmente interessante è la suddivisione delle conduzioni prevista da Mediaset: Simona Ventura si occuperebbe della versione Nip del Grande Fratello a partire da ottobre, mentre Alfonso Signorini manterrebbe il controllo della versione Vip dal gennaio successivo. Una scelta che permetterebbe a Mediaset di diversificare l'offerta del reality più longevo della televisione italiana, affidando a due professionisti diversi le due anime del programma. Particolare attenzione per l'edizione "nip", un'edizione che sarà fatta realmente di sconosciuti (al bando gli influencer e i tiktoker secondo le ultime ricostruzioni), a 25 anni di distanza dal Grande Fratello di Daria Bignardi.