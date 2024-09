video suggerito

Tale e Quale Show 2024, chi è il vincitore della prima puntata: la classifica aggiornata Feisal Bonciani è il vincitore della prima puntata di Tale e Quale Show 2024 con l'imitazione di Bruno Mars. All'ultimo posto Carmen Di Pietro nei panni di Donatella Rettore. La classifica completa dello show condotto da Carlo Conti.

A cura di Elisabetta Murina

Venerdì 20 settembre è iniziata la nuova edizione di Tale e Quale Show 2024, in prima serata su Rai1. La conduzione è affidata a Carlo Conti, mentre in giuria ci sono Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi, Cristiano Maglioglio. Giudice speciale della prima puntata Stefano De Martino. La serata è stata vinta da Feisal Bonciani che ha imitato Bruno Mars, mentre all'ultimo posto Carmen Di Pietro nei panni di Donatella Rettore.

Chi ha vinto la prima puntata, la classifica provvisoria

La classifica della prima puntata, in onda il 20 settembre, ha tenuto conto delle preferenze dei singoli giudici, compreso Stefano De Martino, e dei voti del pubblico. Gli spettatori hanno potuto esprimere la loro preferenza tramite i canali social dello show. A vincere la puntata Feisal Bonciani e il suo Bruno Mars con 84 punti, mentre all'ultimo posto Carmen Di Pietro con l'esibizione nei panni di Donatella Rettore, che si è fermata a 25 punti. Di seguito la classifica completa:

Feisal Bonciani 84 punti Verdiana 71 punti Massimo Bagnato 63 punti Amelia Villano 51 punti Kelly Joyce 40 punti Thomas Bocchimpani 37 punti Giulia Penna 36 punti Roberto Ciufoli 36 punti Simone Annicchiarico 31 punti Justin Mattera 30 punti Carmen Di Pietro 25 punti

Le esibizioni della prossima puntata di Tale e Quale Show 2024

Come di consueto, al termine della prima puntata i concorrenti in gara hanno scoperto quali artisti dovranno imitare la prossima settimana, nel secondo appuntamento di venerdì 27 settembre, sempre in prima serata su Rai1. Ci sarà anche un duetto, che vedrà Roberto Ciufoli e Carmen Di Pietro vestire rispettivamente i panni di Tony Effe e Gaia con Sesso e Samba. Ecco tutti le esibizioni della prossima settimana:

Roberto Ciufoli e Carmen Di Pietro saranno Tony Effe e Gaia

Amelia Villano sarà Annalisa

Simone Annicchiarico sarà Franco Califano

Verdiana sarà Celine Dion

Kelly Joyce sarà Shirley Bassey

Thomas sarà Tananai

Justine Mattera sarà Sylvie Vartan

Massimo Bagnato sarà Lando Fiorini

Giulia Penna sarà Taylor Swift

Feisal Bonciani sarà Prince