“Vieni pagata per dare giudizi positivi alla Fiordelisi a Tale e Quale Show?”, Alessia Marcuzzi risponde a tono

Dopo i complimenti rivolti ad Antonella Fiordelisi nella quinta puntata di Tale e Quale Show, Alessia Marcuzzi ha risposto a tono ad alcuni commenti social di utenti che l’hanno criticata: “Giudicale male una ragazza solo perché bella e brava”.

Nel corso della quinta puntata di Tale e Quale Show, Antonella Fiordelisi ha conquistato i complimenti di quasi tutti i giudici imitando Karol G con il brano Si antes te hubiera conocido. E in particolare quelli di Alessia Marcuzzi che ha esaltato i suoi progressi nel canto e nel ballo: su X, dopo la puntata, la conduttrice televisiva nonché giudice del programma ha risposto ad alcune critiche ricevute per le parole rivolte all'influencer che, a fine puntata, si è piazzata terza in classifica.

Cosa ha detto Alessia Marcuzzi ad Antonella Fiordelisi in diretta

Eccetto Cristiano Malgiolio, a tutti i giudici di Tale e Quale Show è piaciuta l'imitazione di Antonella Fiordelisi che ha vestito i panni di Karol G. Alessia Marcuzzi, in particolare, ha definito la sua esibizione "fantastica": "Lei non è né una cantante né una ballerina. Questa è una trasmissione live, ha ballato in maniera sexy, il ballo lo ha migliorato. Ha fatto un accento spagnolo difficile da fare, anche vocalmente hai preso qualcosa di Karol G. Quindi brava", ha commentato. Giorgio Panariello e Nicola Savino si sono detti d'accordo, sostenendo che abbia cantato bene, con la pronuncia giusta. E infatti la Fiordelisi si è piazzata terza in classifica finale.

La risposta di Marcuzzi alle critiche su X

Dopo la puntata, Alessia Marcuzzi è finita su X a leggere le critiche che alcuni utenti le hanno rivolto per i complimenti ad Antonella Fiordelisi. A uno di loro che ha scritto "Viene pagata per dare giudizi positivi alla Fiordelisi?", ha risposto a tono spiegando di non far parte di alcun fan club, ma di aver solo rivolto complimenti a una ragazza talentuosa. "Mi dispiace che queste critiche arrivino sempre dalle donne. Io non seguo nessun fan club, non mi interessa nulla di sta roba. State giudicando male una ragazza solo perché molto bella. Perché la verità è che vi da fastidio che sia pure brava", le sue parole.