“Devi andare ai pacchi al posto di Gennarino”, Pieraccioni e Malgioglio si beccano a Tale e Quale Show

Siparietto a Tale e Quale Show tra Leonardo Pieraccioni e Cristiano Malgioglio. Il regista toscano scherza con il giudice e gli dice che dovrebbe stare al posto di Gennarino ad Affari Tuoi.

Puntata esilarante quella di venerdì 10 ottobre di Tale e Quale Show, in cui quarto giudice è stato Leonardo Pieraccioni. Il regista, affiancato da Giorgio Panariello, non ha esitato a fare battute, una dietro l'altra, concentrandosi soprattutto su Cristiano Malgioglio. Troppo difficile per Carlo Conti provare a trattenere le risate e infatti, guardando dritto in macchina ha fatto un'allusione, inequivocabile al Festival di Sanremo.

Il siparietto tra Pieraccioni, Panariello e Malgioglio

"Sembra Tele Maremma" è questa la frase che più di tutte potrebbe riassumere quanto si è consumato in diretta su Rai1 durante la puntata di Tale e Quale Show. Leonardo Pieraccioni, infatti, ha stuzzicato di continuo Malgioglio presentatosi in trasmissione con un appariscente ombrello trasparente con tanto di brillantini. Il giudice stanco delle vessazioni, seppur scherzose, del regista toscano rivolgendosi a Conti gli dice: "Se c'è lui la prossima volta non vengo, chiedo a Maria De Filippi di prendermi a Tu si que vales" e interviene subito Pieraccioni: "Ma tu devi andare ai pacchi al posto del canino, lì è il tuo posto" e avvicinandosi alla sua postazione si accorge delle scarpe indossate da Malgioglio, l'istinto di mostrarle al pubblico è irrefrenabile: "Sembra Maga Magò" dice provando a mettergli la gamba sul bancone della giuria. Panariello, quindi, non poteva essere da meno e interpellato dal conduttore: "Sembra un manicomio senza infermieri" e per avvalorare la sua affermazione si avvicina a Malgioglio e gli versa l'acqua sull'ombrello aperto.

La frase di Carlo Conti su Sanremo

Dopo aver assistito a questa scena, Conti si avvicina alla macchina da presa: "Devo dire una cosa, serissima" dice per poi fermarsi a un palmo dalla camera: "La prossima intervista se mi chiedete ma Pieraccioni e Panariello a Sanremo verranno", e girandosi verso di loro facendo riferimento a quanto appena accaduto, aggiunge: "Avete capito, no?". Quasi a voler dire che sono ingestibili e che, quindi, la loro presenza al Festival sarebbe difficile da coordinare. Eppure, lo scorso anno, quando il direttore artistico aveva parlato di due amici che lo avrebbero affiancato nella conduzione, i più avevano pensato ai due attori toscani che, da sempre, sono i migliori amici del conduttore. Conti, però, si riferiva a Gerry Scotti e Antonella Clerici che, infatti, lo hanno accompagnato nella prima serata.