Malgioglio discute con Alessia Marcuzzi e affonda le Donatella a Tale e Quale Show: “Cantato? Hanno ragliato”

A Tale e Quale Show, battibecco in diretta tra Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. Il motivo del contendere è stata l’esibizione de Le Donatella. Silvia e Giulia Provvedi hanno imitato Heather Parisi e Lorella Cuccarini.

Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi, hanno imitato Heather Parisi e Lorella Cuccarini nella puntata di Tale e Quale Show 2025 di venerdì 24 ottobre. La loro esibizione ha diviso la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e il quarto giudice, Nicola Savino. In particolare, Marcuzzi e Malgioglio hanno battibeccato sulla performance delle gemelle.

Cristiano Malgioglio non apprezza l'imitazione di Silvia e Giulia Provvedi. Il paroliere, innanzitutto, ha voluto precisare che due artiste del calibro di Heather Parisi e Lorella Cuccarini non si possono definire "showgirl" perché sarebbe riduttivo. Quindi ha spiegato, senza mezzi termini, di trovarle imparagonabili a Silvia e Giulia Provvedi:

Heather Parisi e Lorella Cuccarini hanno tecnica, energia, cantano anche abbastanza bene. Voi ci avete provato, ma mi sembravate Stanlio e Minnie.

Alessia Marcuzzi ha difeso le Donatella poi la discussione con Malgioglio. La giurata ha spezzato una lancia a favore delle concorrenti: "Avete ballato tantissimo". A questo punto, Malgioglio si è spazientito: "Ma che coraggio che hai! Ma cosa hanno ballato, scusa. Cosa hanno ballato". Ma la giurata è rimasta ferma sulla sua posizione: "Non dico che sono state perfette, ma sono state molto brave". E ha rimarcato come le Donatella abbiano avuto una difficoltà in più perché hanno cantato mentre ballavano. Pronto l'affondo di Cristiano: "Cantato? Hanno ragliato". Poi, probabilmente rendendosi conto di avere esagerato ha precisato: "Io le adoro perché sono stupende, sanno cantare, ma in questa imitazione non mi dire che sono state straordinarie".

La reazione di Giorgio Panariello. Il giurato ha notato che il battibecco tra Malgioglio e Marcuzzi non accennava a placarsi, così è intervenuto: "Io e Savino andiamo via? No, per saperlo". E ha concluso con una battuta sulla parrucca di Cristiano Malgioglio: "Tutte quelle cose lì dette da uno con uno swiffer in testa".