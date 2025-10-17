Le parole commosse di Carlo Conti in apertura di Tale e Quale Show: “Permettetemi due pensieri”

Carlo Conti ha ricordato i tre agenti morti nell’esplosione di Verona, di cui sono stati celebrati i funerali nel pomeriggio di oggi, ma ha indirizzato anche parole di vicinanza al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato.

Si è aperta con un messaggio particolare di Carlo Conti la puntata di Tale e Quale Show di venerdì 17 ottobre. Il conduttore, nell'aprire la serata, ha voluto dedicare un pensiero alle due vicende che oggi hanno inevitabilmente catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica.

Il ricordo di Carlo Conti

Carlo Conti ha ricordato i tre agenti morti nell'esplosione di Verona, di cui sono stati celebrati i funerali nel pomeriggio di oggi, ma ha indirizzato anche parole di vicinanza al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, che nella tarda serata di ieri è stato vittima di un attentato fuori dalla sua abitazione. Queste le parole del conduttore: "Prima di iniziare però permettetemi due piccoli pensieri. Uno ai tre carabinieri rimasti vittime nello svolgere il loro lavoro, servendo il nostro Stato. A loro e alle loro famiglie un forte abbraccio. Altro pensiero affettuosissimo a Sigfrido Ranucci, che come avete sentito è stato vittima di un vero e proprio attentato davantio casa sua e allora c'è l'affetto di tutto lo studio e della Rai. Forza Sigfrido, forza Report".

La programmazione di Rai1 per i funerali di Stato e Ranucci

Applausi scroscianti dalla platea, per due vicende che nel corso della giornata hanno condizionato buona parte della programmazione televisiva delle reti del servizio pubblico. I funerali dei tre carabinieri rimasti uccisi hanno deviato il normale corso del palinsesto di Rai1, trasmessi in diretta nel pomeriggio, mentre la vicenda di Ranucci è stata raccontata nelle numerose edizioni dei Tg andate in onda durante il corso della giornata, ma anche nei programmi di intrattenimento e approfondimento deil daytime, da La Volta Buona a La Vita in diretta, che hanno omaggiato Ranucci di gesti di solidarietà. In serata lo stesso Ranucci è stato ospite di Marco Damilano nel programma televisivo Il Cavallo e la Torre, in onda tutte le sere su Rai3, per raccontare nel dettaglio quanto accaduto nelle scorse ore.