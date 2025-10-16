Rai1 cambia programmazione per i funerali di Stato: i nuovi orari di Il Paradiso delle Signore e La Vita in Diretta

Domani, venerdì 17 ottobre 2025, il palinsesto di Rai 1 subirà delle variazioni nel pomeriggio: si anticipa la messa in onda della nuova puntata della decima stagione de Il Paradiso delle Signore perché subito dopo andranno in onda, in diretta con il TG1, i funerali di Stato di Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, i tre Carabinieri morti nell'esplosione di Castel D'Azzano, nel Veronese, lo scorso 14 ottobre. Slitta, di 45 minuti circa, la messa in onda di La Vita in Diretta. Di seguito il palinsesto aggiornato.

A che ora vanno in onda i funerali dei Carabinieri morti nell'esplosione a Castel D'Azzano

Stando a quanto riporta la GuidaTV di Rai 1 aggiornata, domani, venerdì 17 ottobre 2025, il TG1 trasmetterà i Funerali di Stato dei Carabinieri morti nell'esplosione del casolare a Castel D'Azzano dalle ore 15.45. L'ultimo saluto a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, si terrà nella Basilica di Santa Giustina a Padova alle ore 16 e vedrà la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni.

Il Paradiso delle Signore si anticipa di un'ora, La vita in diretta slitta

La messa in onda dei funerali stravolge, seppur di poco, il palinsesto del pomeriggio di Rai 1. L'episodio 30 della decima stagione de Il Paradiso delle Signore andrà in onda su Rai 1 dalle ore 15, rubando quindi la seconda ora de La volta buona di Caterina Balivo che eccezionalmente andrà in onda solo per 55 minuti.

Il Paradiso delle Signore

Slitterà, invece, di circa 45 minuti l'inizio de La vita in diretta, il programma di attualità, cronaca e spettacolo condotto da Alberto Matano che andrà in onda dalle ore 17.45, sempre su Rai 1. Il palinsesto tornerà alla sua normalità a partire dalle 18.40, con la tradizionale messa in onda di Reazione a Catena, game show di Pino Insegno.