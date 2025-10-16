Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Rai1 cambia programmazione per i funerali di Stato: i nuovi orari di Il Paradiso delle Signore e La Vita in Diretta

Domani, venerdì 17 ottobre, Il Paradiso delle Signore e La Vita in Diretta cambiano orario di messa in onda: il TG1, dalle 15.45, trasmetterà i funerali dei tre carabinieri morti a Castel d’Azzano. La nuova programmazione di Rai1.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Gaia Martino
30 CONDIVISIONI
Immagine

Domani, venerdì 17 ottobre 2025, il palinsesto di Rai 1 subirà delle variazioni nel pomeriggio: si anticipa la messa in onda della nuova puntata della decima stagione de Il Paradiso delle Signore perché subito dopo andranno in onda, in diretta con il TG1, i funerali di Stato di Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, i tre Carabinieri morti nell'esplosione di Castel D'Azzano, nel Veronese, lo scorso 14 ottobre. Slitta, di 45 minuti circa, la messa in onda di La Vita in Diretta. Di seguito il palinsesto aggiornato.

A che ora vanno in onda i funerali dei Carabinieri morti nell'esplosione a Castel D'Azzano

Stando a quanto riporta la GuidaTV di Rai 1 aggiornata, domani, venerdì 17 ottobre 2025, il TG1 trasmetterà i Funerali di Stato dei Carabinieri morti nell'esplosione del casolare a Castel D'Azzano dalle ore 15.45. L'ultimo saluto a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, si terrà nella Basilica di Santa Giustina a Padova alle ore 16 e vedrà la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni.

Il Paradiso delle Signore si anticipa di un'ora, La vita in diretta slitta

La messa in onda dei funerali stravolge, seppur di poco, il palinsesto del pomeriggio di Rai 1. L'episodio 30 della decima stagione de Il Paradiso delle Signore andrà in onda su Rai 1 dalle ore 15, rubando quindi la seconda ora de La volta buona di Caterina Balivo che eccezionalmente andrà in onda solo per 55 minuti.

Leggi anche
Ascolti Tv 3 ottobre: chi ha vinto tra la Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, i dati di Tale e Quale Show
Il Paradiso delle Signore
Il Paradiso delle Signore

Slitterà, invece, di circa 45 minuti l'inizio de La vita in diretta, il programma di attualità, cronaca e spettacolo condotto da Alberto Matano che andrà in onda dalle ore 17.45, sempre su Rai 1. Il palinsesto tornerà alla sua normalità a partire dalle 18.40, con la tradizionale messa in onda di Reazione a Catena, game show di Pino Insegno.

Programmi TV
30 CONDIVISIONI
Immagine
Gazzoli conduttore di Sanremo Giovani, Conti ha una novità sulla data di annuncio dei Big
I Big e le Nuove proposte, il sistema di voto e le serate
Il regolamento di Sanremo Giovani 2025: le novità sui finalisti e l'età massima delle Nuove Proposte
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views