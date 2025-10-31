Il Paradiso delle Signore cambia orario senza preavviso, l’esperimento Rai per proteggere la fiction

Nel pomeriggio di venerdì 31 ottobre la Rai ha spostato l’inizio de Il Paradiso delle Signore, anticipando la messa in onda del Tg1. Una mossa sperimentale su cui sono in corso valutazioni, che per il momento è solo straordinaria ma che potrebbe avere un effetto sugli ascolti del pomeriggio di Rai1.

Chi ha visto l'episodio de Il Paradiso delle Signore di venerdì 31 ottobre si è trovato davanti a un cambio di orario anomalo. La soap del primo pomeriggio di Rai1 è infatti partita con dieci minuti di ritardo rispetto alla prevista programmazione. Alle 16, quando il palinsesto avrebbe previsto la partenza abituale della serie Tv, è partita infatti la sigla del Tg1, con l'edizione del pomeriggio che aveva tutte le sembianze di un'edizione straordinaria, non essendo stata preceduta da informazioni in merito da parte Rai.

I motivi dell'esperimento Rai

Al contrario, si trattava dell'edizione regolare del Tg1, di solito in onda dopo la fine de Il Paradiso delle Signore e l'inizio de La Vita in Diretta, che è stata anticipata. Un cambio di programmazione che al momento non ha ancora una spiegazione precisa. Dalla Rai non pervengono motivazioni dettagliate in merito a questa scelta e non è chiaro se si tratti di una soluzione straordinaria, oppure un esperimento legato agli ascolti, al fine di migliorare la performance della popolarissima serie, in una fascia come quella del primo pomeriggio che è molto preziosa per la vendita degli spazi pubblicitari.

A che ora inizia Il Paradiso delle Signore il 3 novembre

Una mossa che potrebbe avere un doppio effetto, da una parte consentire a La Vita in Diretta di Alberto Matano di beneficiare del traino di ascolti de Il Paradiso delle signore e attrezzarsi meglio per la sfida diretta con Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi; dall'altra l'obiettivo, come apprendiamo, sarebbe quello di "proteggere la fiction", che così potrebbe sfruttare il traino del Tg1 dopo La Volta Buona. Una sperimentazione che potrebbe mostrare i suoi risultati già con gli ascolti del 31 ottobre che verranno pubblicati il 1 novembre, ma che avrebbe bisogno di altri tentativi per poter consentire una valutazione larga. Al contrario, al momento Rai conferma a Fanpage che lunedì 3 novembre l'orario di inizio de Il paradiso delle signore sarà regolarmente alle 16 e che le valutazioni sono in corso.