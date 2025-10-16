Anche Mediaset modifica la programmazione per i funerali di Stato: come cambia il palinsesto di Rete4

Non solo Rai1 subirà una variazione di palinsesto domani, venerdì 17 ottobre 2025, per i funerali di Stato dei tre carabinieri morti nell'esplosione del casolare a Castel d'Azzano che si terranno alle ore 16 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Anche Mediaset, e in particolare Rete4, trasmetterà in diretta l'ultimo saluto al quale parteciperanno anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Nel pomeriggio andrà in onda uno speciale Tg4 Diario del giorno.

I funerali dei tre carabinieri morti in diretta su Rete4

Domani anche su Rete4 ci sarà una variazione di palinsesto per i funerali di Stato. Dalle 15.40 alle 18.55, su Rete4, andrà in onda lo Speciale Tg4 Diario del Giorno, condotto da Sabrina Scampini, che seguirà in diretta l'ultimo saluto a Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, i tre carabinieri morti nell'esplosione del casolare di Castel D'Azzano lo scorso 14 ottobre.

Rete4 sarà l'unico canale Mediaset a trasmettere i funerali: su Canale5 e Italia1 la programmazione resta invariata.

La morte dei tre carabinieri nell'esplosione di Castel d'Azzano

Un boato e un bagliore: i tre carabinieri, Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, hanno perso la vita lo scorso 14 aprile nell'esplosione avvenuta durante una operazione di sgombero in un casolare in via San Martino a Castel d'Azzano, in provincia di Verona. Le forze dell'ordine erano intervenute per perquisire l'edificio quando si è verificata la tragedia: l'esplosione è stata innescata all'apertura della porta d'ingresso e a provocarla è stata Maria Luisa Ramponi, una dei tre fratelli che occupavano l'edificio. La Regione Veneto ha decretato il lutto regionale per tre giorni, mentre il Comune di Castel d'Azzano per sei giorni: domani si terranno i funerali di Stato ai quali parteciperanno anche Sergio Mattarella e Giorgia Meloni.