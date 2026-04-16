A Stasera tutto è possibile spunta “puntata è registrata” per rispetto al lutto di Claudio Lauretta

L’8 aprile è morto il padre di Claudio Lauretta, l’imitatore di Gerry Scotti a Stasera tutto è possibile. Nel corso dell’ultima puntata, hanno mandato in onda la scritta “puntata registrata” per rispetto al lutto che lo ha travolto e per distanziare eventi di natura così discordante.

L'ultima puntata di Stasera tutto è possibile, andata in onda ieri mercoledì 15 aprile, ha riunito il cast al gran completo per quello che non è suonato come un addio ma nemmeno come un arrivederci. Nell'attesa di sapere cosa ne sarà della conduzione, non più affidata a Stefano De Martino, destinato a guidare Sanremo, gli ospiti si sono alternati sul palco nei vari giochi. Una scritta "puntata registrata" campeggiava sullo schermo durante La nota mantenuta e Fanpage.it apprende fosse messa lì in segno di rispetto del lutto che ha travolto Claudio Lauretta pochi giorni prima.

Era l'8 di aprile quando Claudio Lauretta, imitatore di Gerry Scotti in questa edizione e di tanti altri in programmi come Tale e Quale show, ha condiviso un post su Instagram in cui annunciava la morte di suo padre Domenico Lauretta a 85 anni. Stando a una prima ricostruzione della polizia locale, l'uomo sarebbe morto investito in viale Saffi a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, travolto da un furgone in retromarcia da una persona che si sarebbe fermata per prestargli soccorso.

Claudio Lauretta con il padre Domenico nel giorno dell’anniversario

Il giorno prima era stato l'anniversario di matrimonio con la moglie Marisa, festeggiato anche con il figlio, che aveva colto l'occasione per delle foto ricordo. Ieri la puntata di Stasera tutto è possibile poteva suonare stridente con un lutto così atroce avvenuto solo una settimana prima. Motivo per il quale gli autori avranno pensato fosse un segno di rispetto e vicinanza al noto comico sottolineare che il programma era stato registrato settimane prima e che nessuna convergenza temporale avesse mischiato due registri così diversi. Di fatto, Lauretta nel serale ha condiviso stories sugli spezzoni che lo vedevano protagonista in trasmissione e del momento finale nella stanza inclinata, dove si sono dati un insolito appuntamento anche con Stefano De Martino, per la prima volta in bilico con il suo cast.