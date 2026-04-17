Claudio Lauretta torna in scena dopo la morte del padre: “Ciao Papà, so che eri qui con noi”

Claudio Lauretta torna sul palco del Teatro Leonardo di Milano e dedica lo spettacolo al padre Domenico, morto l’8 aprile a Novi Ligure. “So che era qui con noi”, ha detto in un video sui social.

Poco più di una settimana dopo la perdita del padre Domenico, Claudio Lauretta è salito di nuovo su un palcoscenico. Giovedì 16 aprile, al Teatro Leonardo di Milano, il comico ha ripreso il suo spettacolo — e prima di cominciare ha pubblicato un video sui social in cui ha dedicato la serata proprio a lui.

La dedica speciale

"Questo è il primo spettacolo che faccio dopo la scomparsa di mio padre qualche settimana fa. Ci ha lasciato, amava venirmi a vedere negli spettacoli, era una persona molto allegra e solare, e sono sicuro che era qui con noi e voglio salutarlo e dedicare a lui lo spettacolo. Ciao Papà."

Poche parole, dette con la voce composta. Claudio Lauretta, da straordinaria persona prima che personaggio, ha scelto di trasformare il suo dolore in qualcosa di vivo e di condiviso.

La morte improvvisa di Domenico Lauretta

Domenico Lauretta aveva 85 anni. Era sposato con Marisa da 59 anni — l'anniversario lo avevano festeggiato il 7 aprile, con il figlio accanto per qualche foto ricordo davanti a una vecchia rovere. Il giorno dopo, l'8 aprile, è morto a Novi Ligure, in provincia di Alessandria: travolto da un furgone in retromarcia in viale Saffi, nei pressi di una scuola. L'autista si è fermato immediatamente per prestare soccorso, ma per Domenico non c'è stato nulla da fare.

Ad annunciare la notizia era stato lo stesso Claudio Lauretta con un post su Instagram: "Ciao Papà… proprio ieri ci siamo fatti queste belle foto per l'anniversario di te e mamma e oggi te ne sei andato per uno stupido incidente, proprio te che eri forte, saggio e avevi radici profonde come lei. Che la terra ti sia lieve e ora fai ridere gli angeli con le tue barzellette."

La scelta di Stasera tutto è possibile

Il lutto aveva toccato anche la produzione di Stasera tutto è possibile. La puntata del 15 aprile — quella che ha di fatto chiuso la stagione del programma condotto da Stefano De Martino — era già stata registrata settimane prima, ma gli autori avevano scelto di rendere esplicita questa distanza temporale mandando in onda la scritta "puntata registrata". Un gesto discreto, come Fanpage.it aveva appreso, pensato per non sovrapporre il clima leggero dello show al dolore fresco di uno dei suoi protagonisti.