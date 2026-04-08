Morto il padre di Claudio Lauretta, investito da un furgone in retromarcia: “Uno stupido incidente”

Lutto per Claudio Lauretta: con un post su Instagram, il comico ha annunciato la morte del padre Domenico. Aveva 85 anni. Secondo una prima ricostruzione, è stato investito da un furgone a Novi Liguire. Lo scorso 7 aprile aveva festeggiato 57 anni di matrimonio con la moglie.

Lutto per Claudio Lauretta. Il comico ha annunciato la morte del padre Domenico attraverso un post su Instagram, accompagnato da una loro foto insieme. Aveva 85 anni ed era sposato con Marisa, con cui lo scorso 7 aprile haL'uomo ha perso la vita a seguito di un incidente a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, stando a quanto riferisce l'ufficio stampa della Centrale 118.

Stando a una prima ricostruzione della polizia locale, Domenico Lauretta è morto investito in viale Saffi a Novi Ligure, in provincia di Alessandria. L'uomo è stato travolto da un furgone in retromarcia nelle vicinanze dell'uscita di una scuola e la persona alla guida si è fermata per prestare soccorso. L'esatta dinamica dell'accaduto non è ancora stata stabilita, ma si tratterebbe di una fatalità. A dare la notizia della scomparsa dell'85enne è stato il comico, nel cast di Stasera Tutto è Possibile, attraverso un post pubblicato sul suo profilo social.

"Ciao Papà…proprio ieri ci siamo fatti queste belle foto per l’anniversario di te e mamma proprio davanti alla vecchia rovere e oggi te ne sei andato per uno stupido incidente, proprio te che eri forte, saggio e avevi radici profonde come lei!. Che la terra ti sia lieve e ora fai ridere gli angeli con le tue barzellette", ha scritto il comico nel comunicare la notizia. Ad accompagnare il messaggio una foto scattata il giorno prima, 7 aprile, in occasione dell'anniversario di matrimonio dei genitori. Tantissimi i messaggi di condoglianze e vicinanze comparsi sotto il post, come quelli di amici e colleghi: "Un abbraccio forte", ha scritto il comico Gianluca Scintilla, mentre "Ti sono vicino con tutto il cuore", è stato il messaggio scelto da Sergio Friscia. E poi ancora cuori da parte di Gianluca Gazzoli, Mariasole Pollio, Federico Bassi e Valentina Persia.