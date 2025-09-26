Cambia la programmazione di Rai2 per seguire la svolta sul caso Garlasco: cancellato il film, in onda Ore 14 Sera

Cambia la programmazione di Rai2 per aggiornare gli spettatori sulle ultime notizie su Garlasco e l’omicidio di Chiara Poggi. Indagato l’ex PM Venditti per corruzione in atti giudiziari. Rai2 ha deciso di cancellare il film 65 – Fuga dalla Terra. Al suo posto andrà in onda una puntata speciale di Ore 14 Sera con Milo Infante.

Cambia la programmazione di Rai2 per aggiornare gli spettatori sulle ultime notizie su Garlasco e l'omicidio di Chiara Poggi. In queste ore c'è stata una svolta. L'ex PM Venditti è stato indagato per corruzione in atti giudiziari. L'ipotesi su cui si sta indagando è che abbia ricevuto dei soldi dai genitori di Andrea Sempio per concedere l'archiviazione dell'indagine a carico del figlio. Rai2 ha deciso di cancellare la programmazione del film 65 – Fuga dalla Terra con Adam Driver e Ariana Greenblatt. Al suo posto andrà in onda una puntata speciale di Ore 14 Sera con Milo Infante.

Cambia la programmazione di Rai2 dopo la svolta nel caso Garlasco. Venerdì 26 settembre, alle ore 21:20 andrà in onda una puntata speciale di Ore 14 Sera. Nel programma condotto da Milo Infante, ci si occuperà dei nuovi sviluppi emersi sul caso dell'omicidio di Chiara Poggi. L'ex procuratore di Pavia Mario Venditti è stato indagato perché avrebbe presumibilmente ricevuto soldi per scagionare Andrea Sempio. Inoltre, si indaga anche sull'ipotesi che siano state anticipate all'uomo tutte le domande che gli avrebbero rivolto in fase di interrogatorio. Alle intercettazioni trapelate, si aggiunge un biglietto che sarebbe stato trovato a casa dei genitori di Sempio con la scritta "Venditti / gip archivia x 20-30 euro".

Gli ospiti della puntata speciale di Ore 14 Sera sull'omicidio di Chiara Poggi. In studio con Milo Infante tanti ospiti che tenteranno di fare chiarezza su quanto sta accadendo nelle ultime ore. Prenderanno la parola l'avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, ma anche la criminologa Roberta Bruzzone. Interverranno anche i giornalisti Salvo Sottile, Piero Colaprico e Luca Fazzo. L'appuntamento è alle ore 21:20. Confermata anche la puntata di Ore 14 Sera di giovedì 2 ottobre, sempre in prima serata su Rai2.