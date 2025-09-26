Delitto Garlasco, le news in diretta: perquisizioni in casa dei Sempio e dell’ex pm di Pavia Venditti indagato per corruzione, oggi nuova udienza

"Sono stato avvisato stamattina delle nuova perquisizione. Andrea Sempio e i suoi genitori sono tranquilli, hanno offerto il caffè alle forze dell'ordine. Si tratta di un'altra indagine, se ne sta occupando la Procura di Brescia. Quindi è slegata al fascicolo dell'omicidio di Chiara Poggi. Il mio assistito non è indagato in questa nuova indagine". Lo ha detto Massimo Lovati, avvocato difensore di Andrea Sempio dopo la svolta di questa mattina sul delitto di Garlasco e le nuove perquisizioni a casa di alcuni familiari del 37enne.

Poi Lovati commenta così il ritrovamento del biglietto con scritto cifre, il nome dell'ex procuratore Venditti e la parola "archiviazione" riferito all'indagine del 2017: "Il biglietto è stato trovato nelle precedenti perquisizioni. Bisogna capire chi lo ha scritto, occorre una perizia calligrafica. Bisogna anche capire chi è il corruttore. Se ci fosse stata transizione di denaro non interesserebbe indagini di questo genere, solo se ci fosse stata evasione fiscale".