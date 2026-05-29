Blackout a Ore14 Sera, Infante ad Angela Taccia: “Parla dell’innocenza di Sempio e cade un fulmine”

Black out a Ore14 Sera durante l’intervista che Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio, ha rilasciato a Milo Infante. La battuta del conduttore: “Aveva parlato dell’innocenza di Sempio ed è caduto un fulmine”.

Blackout nello studio di Ore 14 Sera durante l’intervista ad Angela Taccia, l’avvocata che, insieme a Liborio Cataliotti, difende Andrea Sempio. La legale stava rilasciando una delle pochissime interviste concesse finora alla trasmissione di Rai2 condotta da Milo Infante, avendo preferito frequentare con maggiore assiduità gli studi delle trasmissioni Mediaset e, in particolare, quelli di Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete4.

Ma mentre Taccia dichiarava che avrebbe difeso il suo cliente anche nel caso in cui fosse stato colpevole del'omicidio – circostanza alla quale non crede e che intende smentire qualora il commesso 38enne venisse rinviato a giudizio – le luci dello studio Rai si sono improvvisamente spente a causa di un evidente problema tecnico. "Ha detto qualcosa che ha fatto saltare l’impianto luci. Noi siamo felici di averla ma siamo in onda senza luci. Un fulmine. Ha detto che crede nell’innocenza di Sempio ed è caduto un fulmine", ha scherzato Infante che, ormai da settimane, continua a occuparsi del caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco e della nuova indagine a carico di Sempio. Ma Taccia ha indirizzato la "colpa" del guasto verso di sé, spiegando di essere già arrivata con il temporale e consigliando al conduttore di "preparare il rogo".

La puntata di Ore 14 Sera, lo speciale di Rai2 in onda in prima serata ogni giovedì, è stata interamente dedicata agli ultimi sviluppi del caso Garlasco. In studio, oltre all’avvocata Taccia, erano presenti anche l’avvocato Antonio De Rensis – che insieme alla collega Giada Bocellari difende Alberto Stasi -, il generale Luciano Garofano, il giornalista Piero Colaprico, il direttore del settimanale Gente Umberto Brindani, la giornalista Rita Cavallaro, la giornalista Ilenia Pietracalvina e la psicoterapeuta Sarah Viola.