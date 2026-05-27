Il vero messaggio di Tizzoni a Ore 14 travisato da Milo Infante in diretta, il conduttore: “Ne parlerò in diretta”

Abbiamo visionato il messaggio che l’avvocato della famiglia Poggi ha inviato a Ore 14 e Milo Infante ha letto in diretto, confondendone il contenuto. Il giornalista ha commentato la vicenda a Fanpage, tenendo il suo punto e annunciando che tornerà a parlarne in diretta.

Sono trascorsi pochi giorni da quando Milo Infante ha risposto in diretta a Gian Luigi Tizzoni e al messaggio che l'avvocato della famiglia Poggi aveva inviato a una collaboratrice di Ore 14. Una risposta che è tornata a far discutere in queste ore per le contestazioni giunte all'indirizzo di Infante, che ha citato in diretta il messaggio in modo parzialmente errato, travisandone il contenuto.

Nel corso della puntata di Ore 14 Sera trasmessa giovedì 21 maggio, Infante ha introdotto l'argomento precisando di reputare l'avvocato Gian Luigi Tizzoni una persona "seria" e "un grande professionista", facendo quindi sapere al pubblico di averlo invitato più volte in trasmissione: "Ma l'avvocato Tizzoni da noi non viene", ha detto Infante prima di leggere il messaggio del legale dei Poggi: "Da dove Milo Infante ricava questa certezza? Siete sicuri di poter dire cose non suffragate da elementi oggettivi? Secondo me l'informazione pubblica non dovrebbe finanziarvi".

Il messaggio inviato dall'avvocato al programma

A suscitare polemiche è stato proprio quel "finanziarvi" a cui si è riferito Infante, dato che nelle ultime ore diversi hanno accusato il conduttore di avere volutamente storpiato il contenuto del messaggio stesso. Abbiamo avuto modo di visionare il messaggio inviato da Tizzoni, che contestando un segmento della trasmissione scrive "Secondo me l'informazione pubblica non dovrebbe finzionarw così", con un palese refuso poi subito corretto con la parola "funzionare". Refuso di cui Tizzoni si scusa nel messaggio successivo e che potrebbe aver tratto in inganno Infante, il quale leggendo in diretta la frase ha detto finanziare anziché funzionare. Commentando quel “finanziare” il conduttore ha poi parlato di “continue minacce”.

Il commento di Milo Infante

Lo abbiamo chiesto proprio al conduttore, che ha specificato di non poter rilasciare dichiarazioni senza il consenso aziendale, confermando tuttavia che è stato proprio quel refuso la ragione dell'equivoco, restando convinto che tra funzionare e finanziare non ci sia una differenza abissale e che il concetto espresso da Tizzoni, a detta sua, abbia un significato univoco. Quindi ha aggiunto: "Risponderemo in diretta all'avvocato nel corso della puntata di giovedì 28 maggio".