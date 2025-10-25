Tale e Quale Show 2025, Maryna è la vincitrice della quinta puntata: la classifica completa

Maryna ha vinto la quinta puntata di Tale e Quale Show con l’esibizione della canzone Hurt, nei panni di Christina Aguilera. Secondo Tiziano Ferro, terza Antonella Fiordelisi: di seguito la classifica completa stilata alla fine della serata e le imitazioni della prossima settimana.

Ieri sera, venerdì 24 ottobre 2025, è andata in onda la quinta puntata di Tale e Quale Show, il programma in onda nel venerdì sera di Rai1 con Carlo Conti alla conduzione: la serata si è conclusa con la vittoria di Maryna che ha interpretato Christina Aguilera, con il brano Hurt. La serata, con Panariello, Marcuzzi e Malgioglio al tavolo della giuria, ha visto Nicola Savino come ospite speciale: Cristiano Malgioglio, nel corso della puntata, ha discusso più volte con Alessia Marcuzzi, in particolare dopo la performance de Le Donatella che hanno vestito i panni di Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Di seguito la classifica completa, provvisoria, della quinta puntata.

Chi ha vinto la quinta puntata, la classifica provvisoria

La quinta puntata di Tale e Quale Show in onda ieri sera, venerdì 24 ottobre 2025, ha visto Maryna sul podio. L'influencer ha vinto grazie alla sua esibizione sulle note di Hurt, nei panni di Christina Aguilera.

Maryna con Christina Aguilera

Tony Maiello con Tiziano Ferro

Antonella Fiordelisi con Karol G / Pamela Petrarolo con Mia Martini

Samuele Cavallo – Robbie Williams

Insinna e Cirilli con Piero Pelù e Edoardo Bennato / Le Donatella con Heather Parisi e Lorella Cuccarini

Peppe Quintale con Jovanotti

Gianni Ippoliti con Tony Effe

Carmen Di Pietro con Orietta Berti

Le esibizioni della prossima puntata di Tale e Quale Show 2025

Il programma condotto da Carlo Conti torna in onda con una nuova puntata venerdì prossimo, 31 ottobre 2025. I concorrenti si esibiranno di nuovo davanti ai giudici con nuovi personaggi: di seguito le imitazioni della sesta puntata.