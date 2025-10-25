Tale e Quale Show 2025, Maryna è la vincitrice della quinta puntata: la classifica completa
Ieri sera, venerdì 24 ottobre 2025, è andata in onda la quinta puntata di Tale e Quale Show, il programma in onda nel venerdì sera di Rai1 con Carlo Conti alla conduzione: la serata si è conclusa con la vittoria di Maryna che ha interpretato Christina Aguilera, con il brano Hurt. La serata, con Panariello, Marcuzzi e Malgioglio al tavolo della giuria, ha visto Nicola Savino come ospite speciale: Cristiano Malgioglio, nel corso della puntata, ha discusso più volte con Alessia Marcuzzi, in particolare dopo la performance de Le Donatella che hanno vestito i panni di Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Di seguito la classifica completa, provvisoria, della quinta puntata.
Chi ha vinto la quinta puntata, la classifica provvisoria
La quinta puntata di Tale e Quale Show in onda ieri sera, venerdì 24 ottobre 2025, ha visto Maryna sul podio. L'influencer ha vinto grazie alla sua esibizione sulle note di Hurt, nei panni di Christina Aguilera.
- Maryna con Christina Aguilera
- Tony Maiello con Tiziano Ferro
- Antonella Fiordelisi con Karol G / Pamela Petrarolo con Mia Martini
- Samuele Cavallo – Robbie Williams
- Insinna e Cirilli con Piero Pelù e Edoardo Bennato / Le Donatella con Heather Parisi e Lorella Cuccarini
- Peppe Quintale con Jovanotti
- Gianni Ippoliti con Tony Effe
- Carmen Di Pietro con Orietta Berti
Le esibizioni della prossima puntata di Tale e Quale Show 2025
Il programma condotto da Carlo Conti torna in onda con una nuova puntata venerdì prossimo, 31 ottobre 2025. I concorrenti si esibiranno di nuovo davanti ai giudici con nuovi personaggi: di seguito le imitazioni della sesta puntata.
- Antonella Fiordelisi sarà Clara
- Carmen Di Pietro sarà Boy George
- Flavio Insinna & Gabriele Cirilli saranno Frankestein e Mercoledì
- Gianni Ippoliti sarà Peppino Di Capri
- Le Donatella saranno Ditonellapiaga e Rettore
- Maryna (Marina Valdemoro Maino) sarà Serena Brancale
- Pamela Petrarolo sarà Fiorella Mannoia
- Peppe Quintale sarà Barry Gibb
- Samuele Cavallo sarà Diodato
- Tony Maiello sarà Mahmood