Loretta Goggi torna a condurre uno show: “Con la morte di Gianni Brezza avrei voluto lasciare tutto” La cantante e imitatrice torna in tv con uno show tutto suo, a Confidenze si racconta mentre l’emozione per il debutto di “Benedetta primavera” si fa sentire.

Loretta Goggi torna in televisione con uno show tutto suo: "Benedetta primavera", dal 10 marzo su Rai1, affiancata da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. La cantante e imitatrice non ha mai lasciato veramente la televisione, considerato che è giudice fisso di tutti i principali progetti di Carlo Conti, ma dall'ultima volta come conduttrice sono passati ormai trent'anni. L'emozione si fa sentire, soprattutto perché per la prima volta sarà in una sfida così importante senza l'amore della sua vita, Gianni Brezza. A Confidenze, Loretta Goggi si racconta: "Quando è mancato avrei voluto abbandonare tutto. In amore, resto fedele a Gianni, anche se non è stato tutto rose e fiori".

Le parole di Loretta Goggi

Da tempo la Rai aveva chiesto a Loretta Goggi uno show tutto incentrato sulla sua carriera, ma "a me non piaceva passare per reperto archeologico", poi c'è stata la possibilità di fare qualcosa di differente e incentrato sul suo percorso in maniera onesta: "Voglio propormi per la donna vivace che sono. E unire passato e presente mettendo tutta la mia esperienza". Sarà la prima volta senza il suo Gianni Brezza:

Quando è mancato avrei voluto abbandonare tutto. Tempo prima avevo preferito il teatro alla televisione, dove andavo ogni tanto come ospite. Soprattutto nei programmi di Carlo Conti. Le amicizie sono fondamentali. In amore, resto fedele a Gianni, anche se non è stato tutto rose e fiori. Quante valigie fatte e porte sbattute. A volte la separazione durava un mese. Però poi aspettare una telefonata (era sempre Gianni a chiamare) e ritrovarsi era impagabile.

Il ritorno di Loretta Goggi in tv a "I migliori anni", dopo la morte di Gianni Brezza (2012)

L'aiuto di Carlo Conti

L'amicizia fondamentale con Carlo Conti che l'ha voluta dal 2012, un anno dopo la morte di Gianni Brezza, per Tale e quale show: "Carlo mi ha invitata a ‘I migliori anni' e stavo così male. Poi mi ha convinta, nel 2012 mi ha voluta come giudice alla prima edizione di Tale e quale Show. E ho continuato a farlo. Carlo per me è un amico e per me le amicizie sono fondamentali".