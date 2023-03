Loretta Goggi e il marito Gianni Brezza, un amore intenso durato 32 anni e figlio della televisione L’amore tra Loretta Goggi e Gianni Brezza è sicuramente tra i legami più intensi nati dietro le quinte degli studi televisivi. Un amore durato 32 anni e consumatosi nel 2011, appena tre anni dopo il loro matrimonio, quando dopo le complicanze di un tumore, il noto coreografo si è spento all’età di 74 anni.

A cura di Ilaria Costabile

Quello tra Loretta Goggi e Gianni Brezza è stato uno degli amori più intensi e longevi dello spettacolo italiano. I due sono stati insieme ben 32 anni durante i quali non hanno mai avuto figli, mentre lui era già diventato padre nel suo precedente matrimonio. Gli inizi del loro rapporto non furono poi così semplici, come spesso ha raccontato anche l'attrice e cantante, ma a separarli una volta dopo essersi uniti, è stata solo la scomparsa del noto coreografo nel 2011, all'età di 74 anni per le complicanze di un tumore.

Il tragico avvenimento si è verificato tre anni dopo il matrimonio della coppia, nel 2008, un atto che aveva permesso loro di coronare il loro amore. La showgirl, devastata dalla perdita dell'uomo che aveva avuto al suo fianco per più di tre decenni, aveva pensato di lasciare la televisione, da cui per un periodo si è in effetti allontanata, prima di tornare a calcare nuovamente i palcoscenici del piccolo schermo.

Il primo incontro da Loretta Goggi e Gianni Brezza

Un amore di quelli intensi, che a parlarne quasi manca il fiato, un amore che è diventato iconico, il simbolo di una complicità lavorativa e sentimentale. Loretta Goggi e Gianni Brezza si sono conosciuti quando lei aveva 29 anni e la sua notorietà stava crescendo pian piano, trasformandola in breve tempo in uno dei volti noti della televisione degli Anni Settanta e Ottanta. Lui era già un coreografo affermato, sebbene il suo inizio sia stato come ballerino nel corpo di ballo della Rai e nel 1979 fu chiamato per dirigere la giovane Goggi nelle esibizioni di Fantastico. Tra loro nacque subito un'intesa a cui non seppero resistere, nonostante i 13 anni di differenza e il matrimonio di Brezza, che gli aveva già dato 3 figli. Un sentimento scoppiato all'improvviso, e come ha raccontato Loretta Goggi in un'intervista a Domenica In, è stato un legame che è durato per tutta la vita, in cui i contrasti non sono mai mancati:

32 anni insieme non sono uno scherzo, l’ho incontrato a 29 anni e mi ha accompagnato fino all’ultimo. È stato un incontro fulminante, io sono un po’ lenta, ci ho messo mesi ad innamorarmi di Gianni però quando l’ho incontrato non avevo chiuso bene un’altra storia, vedevo che era un bell’uomo e quando ci incontravamo noi parlavamo molto della nostra vita reciproca, familiare, sentimentale ecc, è stata un’amicizia, lui era uno di quelli con cui potevi parlare di tutto, ma non di lavoro ed era una salvezza. Un giorno mi chiede di uscire e mi porta in un bar a prendere una cosa, e parlando del più e del meno mi chiese se fossi fidanzata, però avevo ancora quella situazione in ballo, lui mi guarda e fa “io una donna se non è tutta per me non la voglio, scendi da questa macchina".

Loretta Goggi e Gianni Brezza, foto LaPresse

Uniti nel privato e nel lavoro

Eppure su quella macchina, poi, Loretta Goggi è risalita e ha iniziato quel viaggio per il quale ancora oggi non esita a dirsi fortunata, un viaggio che le ha consentito di conoscere un sentimento profondo, un amore struggente, fatto di scontri, ma anche di tanta felicità. Il fatto che lavorassero insieme e che Gianni Brezza divenne il coreografo e il regista dei videoclip per i brani registrati dalla ballerina di Fantastico, consentì loro di vivere i primi due anni della relazione in piena clandestinità, per rispetto nei confronti della sua famiglia, e di tutto il contorno mediatico. Furono anni importanti che permisero alla Goggi di maturare artisticamente, sfruttando le sue doti di intrattenitrice divenne in poco tempo uno dei personaggi più influenti della televisione degli Anni Ottanta. Il successo e la paura che questo legame potesse ledere alla popolarità e alla serenità di entrambi fu uno dei pensieri che balenarono nella mente di Loretta Goggi, ma il tempo ha smentito questi timori:

Alla fine non ci siamo sbagliati, ci siamo amati tantissimo Abbiamo litigato tantissimo, tanto che ogni anno lui faceva le valigie e andava via. Per lui ho fatto tutto, ma quando prendeva queste decisioni l’unica cosa che sono riuscita a fare era non cercarlo, perché poi c’era un limite. Mi telefonava e mi diceva: “Goggi ho finito il profumo, me lo compri tu o me lo devo comprare da solo?” e io telefonavo e dicevo “ ti ho comprato il profumo” era il suo modo per tornare a casa. Non ero interessata al matrimonio, perché non erano arrivati i figli. Mi ha chiesto di sposarlo davanti ad una partita della Juve che giocava con la Roma e io sono romanista quindi non la guardavo, “Goggi ma perché non ci sposiamo?” "questo è un punto di non ritorno" gli dissi, sono uscita e ho fatto fare la targa della porta con il nome Brezza-Goggi, finalmente potevo mettere il nome Brezza sulla porta della mia casa.

Una lunga storia d'amore e il matrimonio

Era il 1998 quando, per la prima volta, ospiti della trasmissione "Per tutta la vita" condotta da un giovanissimo Fabrizio Frizzi, si presentarono come coppia in televisione, senza nascondersi nonostante la loro relazione fosse già uscita allo scoperto. Il matrimonio arrivò nel 2008, dopo quasi trent'anni l'uno accanto all'altra, sebbene non ne avessero mai sentito il bisogno dal momento che insieme non hanno avuto figli.

La morte di Gianni Brezza e il dolore di Loretta Goggi

Nel 2011 le complicanze di un tumore al colon che aveva colpito il coreografo, portarono alla sua morte, all'età di 74 anni. Dopo un amore così forte ed intenso, la vita senza il suo compagno è stata a dir poco difficile, e più volte la giurata di Tale e Quale Show non ha esitato a raccontare ed esternare la sua sofferenza: