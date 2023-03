Loretta Goggi a Carlo Conti: “Grazie, mi hai riportata a fare il mio mestiere” Con l’incontro a Benedetta Primavera, Loretta Goggi mostra tutta la sua gratitudine a Carlo Conti per essere stata scelta, più di dieci anni fa, a Tale e Quale Show: “Come t’è venuto di chiamarmi?”.

A cura di Andrea Parrella

Si chiude con la quarta puntata del 31 marzo Benedetta primavera, lo show che ha riportato in prima serata Loretta Goggi con uno spettacolo tutto suo. Tra i tanti incontri, corsi e ricorsi di queste quattro settimane, non poteva mancare la presenza di Carlo Conti, il conduttore che di fatto, dieci anni fa circa, ha scelto di mettere al centro del progetto di Tale e Quale Show proprio Goggi, al tempo lontana dal piccolo schermo da alcuni anni.

Carlo Conti a Benedetta primavera

Ospite di Loretta Goggi, Carlo Conti si è prima prestato alla conduzione di un quiz speciale con concorrenti Luca e Paolo e Sergio Friscia, per poi rimanere solo sul palco proprio con la padrona di casa dello show, che lo ha voluto ringraziare proprio per averla resa una colonna del popolare programma del venerdì sera di Rai1, in onda ininterrottamente dal 2012: "Ti devo ringraziare – ha detto Goggi a Conti – perché mi hai riportato a fare il mio mestiere". Poi per ha avanzato una curiosità: "Ma perché mi hai chiamato?".

La risposta di Conti non poteva che essere nello stile educato che contraddistingue il presentatore: "Prima di tutto perché senza Goggi non si può stare e secondo perché lo voleva il pubblico, uno sovrano del nostro mestiere. Soprattutto, guardando Tale e Quale, ho pensato non potessi fare un programma di imitazioni senza Loretta Goggi".

Un momento che chiude simbolicamente un cerchio, attraverso il quale Loretta Goggi mostra nei confronti di Conti tutta la sua gratitudine per averla messa al centro di quel progetto in un momento in cui Goggi era distante dalla Tv e reduce da un periodo assai complesso, visto che solo un anno prima, nel 2011, perdeva suo marito Gianni Brezza, scomparso nel 2011.

Loretta Goggi a Tale e Quale Show dal 2012

Sin dalla prima edizione di Tale e Quale Show, Loretta Goggi è seduta in giuria, mentre tutti gli altri componenti si sono alternati nel corso degli anni. Da due stagioni, Goggi è affiancata da Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, oltre alla novità di imitatori e imitatrici a rotazione che propongono personaggi noti del mondo dello spettacolo. Rarissime le occasioni in cui Goggi si è assentata e, la più recente risale allo scorso dicembre, quando era stata costretta a dare forfait causa influenza.