Alessandro Cattelan a Mediaset dopo l’uscita dalla Rai: “Condurrà un late show in seconda serata”

A cura di Andrea Parrella

Alessandro Cattelan cambia casacca e passa da Rai a Medaset? Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane e le incertezze sulla sua permanenza in Rai, pare sempre più vicina la conferma di un suo approdo a Cologno Monzese per la prossima stagione. Stando a quanto riportato da Affari Italiani, Cattelan proporrà a Mediaset il suo late show in seconda serata, per quanto al momento non sia chiara la rete di destinazione specifica, quindi se ad accogliere il programma sarà Canale 5 o Italia 1.

Cattelan fuori dalla Rai per il prossimo anno

Certificata la sua assenza in Rai ai palinsesti dello scorso 27 giugno, Cattelan sarebbe quindi pronto a una nuova avventura televisiva. Il conduttore è reduce da quattro anni in Rai, nel corso dei quali ha presentato eventi come l'Eurovision Song Contest di Torino, il Dopofestival di Sanremo dello scorso anno, così come tre edizioni di Stasera C'è Cattelan, l'esperimento in prima serata Da vicino nessuno è normale e Hot Ones su RaiPlay. Un esperimento che ha funzionato a metà, nonostante l'investimento del servizio pubblico sul presentatore, fino alla mancata riconferma.

Il corteggiamento di Pier Silvio Berlusconi

Ora Cattelan sarebbe pronto a questo nuovo percorso, accettando il corteggiamento di Pier Silvio Berlusconi di cui vi avevamo parlato alcune settimane fa. L'Ad Mediaset, infatti, si sarebbe lanciato in una poderosa campagna di acquisizione di talent dalle altre reti che, oltre a Max Giusti e il già citato Cattelan, dovrebbe portare sulle reti Mediaset anche Simona Ventura, possibile conduttrice del prossimo Grande Fratello in versione Nip e Vincenzo Schettini, che dopo l'addio alla Rai potrebbe portare altrove il suo La Fisica dell'Amore. Per Cattelan, intanto si prospetta un nuovo momento di sperimentazione, mentre il conduttore porterà avanti anche i suoi progetti radiofonici e il podcast Supernova, che da format di interviste si è spesso sovrapposto agli stessi programmi condotti in Rai.