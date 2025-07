video suggerito

Tra Cattelan e Mediaset trattativa in corso: "Pensiamo a un format in prima serata su Italia 1" Il progetto Alessandro Cattelan a Mediaset potrebbe concretizzarsi. Alla presentazione dei palinsesti Mediaset per il prossimo anno Pier Silvio Berlusconi ha parlato della trattativa e dei progetti sul conduttore in uscita dalla Rai.

A cura di Andrea Parrella

Alessandro Cattelan a Mediaset? No, o meglio non ancora. Come vi avevamo raccontato a poche ore dalla presentazione dei palinsesti Mediaset, l'accordo tra il conduttore e Mediaset per un passaggio a Cologno Monzese nella prossima stagione era sfumato all'ultimo minuto, di fatto rendendo impossibile un inserimento del nome di Cattelan nei palinsesti per la prossima stagione.

Pier Silvio Berlusconi parla di Alessandro Cattelan

Eppure una trattativa c'è e resta in piedi, con le parti che discutono e un Pier Silvio Berlusconi che ha parlato di Cattelan proprio in occasione dell'incontro con la stampa dell'8 luglio. L'Amministratore delegato ha parlato del suo interessamento per Cattelan, specificando che "ha fatto un numero zero di un format internazionale seguito anche da Fascino. È un prodotto che potremmo fare crescere per un prime time di Italia 1". Si tratta tuttavia di un progetto sul quale non ci sono certezze e ulteriori dettagli, ma per il quale il discorso andrebbe rinviato almeno "alla prossima primavera". Emerge anche che l'azienda avrebbe proposto al conduttore la presenza in giuria a Io Canto, ma il progetto non si sarebbe concretizzato.

Una pausa dalla Tv per Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan si avvia quindi a una dieta televisiva nel prossimo autunno. Il conduttore, che in quei mesi sarà per altro impegnato con il suo tour teatrale in giro per l'Italia, non è stato confermato con i suoi programmi in Rai per la prossima stagione e non avrà impegni nemmeno a Mediaset. Dopo un'annata in cui ha condotto diversi programmi, dal Dopofestival di Sanremo a Stasera c'è Cattelan, passando per Hot Ones su RaiPlay, lo attende una pausa dal piccolo schermo durante la quale si dedicherà, probabilmente, ad allargare i suoi progetti personali come il suo podcast di interviste Supernova.