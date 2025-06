video suggerito

Mediaset punta Alessandro Cattelan, il conduttore Rai nel mirino di Pier Silvio Berlusconi Non solo il tentativo di prendere Scanzi, l'acquisto di Max Giusti e l'operazione Vincenzo Schettini: Berlusconi avrebbe puntato anche Alessandro Cattelan, il cui futuro con la Rai è incerto. Stando a quanto apprende Fanpage ci sarebbe stato un tentativo di avvicinamento, figlio della campagna acchiappa-talent di Pier Silvio.

A cura di Andrea Parrella

Mediaset in cerca di talent. La prossima stagione televisiva si sta definendo e in queste settimane le principali reti generaliste vanno modellando i palinsesti. Tra i nomi al centro di indiscrezioni di mercato, c'è quello di Alessandro Cattelan, ormai volto Rai da diverse stagioni, nell'ultima protagonista anche a Sanremo alla conduzione del redivivo Dopofestival, ma ancora in cerca del programma che lo consacri agli occhi del grande pubblico.

Nel rapporto tra Cattelan e Rai avrebbe provato a inserirsi la concorrenza, in particolare Mediaset. Stando a quanto apprende Fanpage, nelle scorse settimane il Biscione avrebbe provato un approccio al conduttore ex Sky, per portarlo sulle reti Mediaset a partire dalla prossima stagione. Il tentativo sarebbe figlio di una logica di cui si chiacchiera insistentemente tra i corridoi, secondo cui il progetto di Pier Silvio Berlusconi, al momento, sarebbe quello di provare ad arricchire la propria scuderia andando a soffiare alla concorrenza talent che possano in qualche modo infastidire le reti di Cologno Monzese. Innanzitutto provare a bloccarli per sottrarli ad altri, poi costruire progetti intorno a loro per rinnovare le reti.

La campagna acchiappa-talent di Pier Silvio Berlusconi

Una logica, questa, con la quale Mediaset starebbe provando a trattare con profili diversi. Nella stessa categoria rientrerebbe l'operazione Max Giusti, che si è già accordato con l'azienda e sarà un volto dalla prossima stagione, mentre è in corso d'opera con nomi come quello di Vincenzo Schettini, in bilico tra la permanenza in Rai e l'approdo a Mediaset. E la cosa non si limiterebbe al mondo dell'intrattenimento, perché anche per l'approfondimento Berlusconi vorrebbe introdurre nomi di peso, come dimostrerebbe il tentativo, per ora naufragato, di portare a Mediaset Andrea Scanzi. Stesso risultato che al momento si registra per Cattelan, visto che l'operazione non sarebbe andata in porto e il conduttore avrebbe detto no.

L'incerto futuro di Cattelan in Rai

Ma cosa farà Alessandro Cattelan nella prossima stagione? Il conduttore è reduce da un'annata piena di impegni, specialmente a partire dallo scorso inverno, trovandosi contemporaneamente in video, nelle stesse settimane, con il già citato Dopofestival, Stasera c'è Cattelan, Hot Ones e il suo podcast di interviste Supernova. Nulla si sa di preciso sulla prossima stagione in Rai. L'unica certezza, al momento, è che Alessandro Cattelan non comparirà nei palinsesti Rai che saranno presentati a giugno a Napoli. Fino ad autunno inoltrato sarà impegnato con il suo spettacolo teatrale e al momento non ci sono notizie di impegni col servizio pubblico prima dell'inizio del prossimo anno.

Restano i dubbi sulla prosecuzione del progetto Stasera c'è Cattelan, che ha costi molto elevati e che ha faticato a raggiungere numeri soddisfacenti in termini di ascolti. Si può tuttavia immaginare che Rai voglia continuare a costruire su di lui progetti alternativi, adatti sia alla piattaforma che alla messa in onda lineare, esattamente come accadrà con Hot Ones, previsto su Rai2 in estate. La Rai avrà quindi un alibi per dileguarsi da possibili domande sul destino di Cattelan ai prossimi palinsesti, ma è inevitabile la curiosità sul futuro di uno dei conduttori più chiacchierati delle ultime stagioni.