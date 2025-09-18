Fiorello ironizza sull’Auditel: “Stefano De Martino e Gerry Scotti? Un programma di 50 anni contro uno di 30”

Fiorello apre una diretta su Instagram, convoca il fido Biggio ed è subito palinsesto alternativo alla tv generalista. In un commento generale all’attualità televisiva, esce il discorso access prime time: “Gerry Scotti vince contro Stefano De Martino? Un programma di 50 anni che si scontra con uno di 30, felice di stare alla finestra a guardare”. E sul ritorno di Ok il prezzo è giusto in Rai: “Io comprerei Doppio Slalom, il game show di Corrado Tedeschi, quello sì che era bello”.

Fiorello apre una diretta su Instagram, convoca il fido Biggio ed è subito palinsesto alternativo alla tv generalista, che intanto sta dando il ritorno di Raoul Bova con Buongiorno mamma e Il commissario Montalbano. Lui intanto è sulla partita Ajax- Inter in piattaforma Prime Video per la Champions. E nel commento generale sulla proposta del prime time, esce di nuovo l'argomento access: "Gerry Scotti vince contro Stefano De Martino? Un programma di 50 anni che si scontra con uno di 30, felice di stare alla finestra a guardare". E sul ritorno di Ok il prezzo è giusto in Rai: "Io chiederei di comprare i diritti di Doppio Slalom, il game show di Corrado Tedeschi, quello sì che era bello, ci ha partecipato pure Matteo Salvini".

Il ritorno dalle vacanze scandito da un impegno importante: era appena stato ospite di "Ccpm & Friends", serata benefica a sostegno del reparto di Cardiochirurgia pediatrica di Taormina che si che si era svolta la sera prima al Teatro Antico con un tutto esaurito. Solo sul divano di casa, di fronte la partita dell'Inter e una serie di mensole vuote: "Mi hanno svaligiato casa e si sono portati via tutto anche dalle mensole. I premi tv no, quelli gli sono piaciuti e li hanno lasciati". Così ha ironizzato sul recente furto subito nella sua casa romana, che gli ha causato un danno economico non da poco, pari a circa 300mila euro.

Fiorello e Biggio

Spazio anche ai racconti più personali, come quello del suo naso mal ridotto, per il quale ha più volte chiesto consiglio agli utenti collegati. "C'è un dermatologo? Vorrei una consulenza" e da lì a spiegare che questa estate ha avuto un incidente in bicicletta che gli ha procurato escoriazioni al volto che, nonostante la protezione solare, gli hanno lasciato alcune macchie antiestetiche. Biggio rilancia: "Ma ti rendi conto di quante notizie stai dando in un un'unica diretta? Roba che potevi piazzare su qualsiasi quotidiano" e non dice male, il racconto senza filtri di Fiorello è un bacino di notizie, sue o di settore, che apre a un format stile rassegna stampa del mattino, solo che di sera e senza l'impegno di un vero show.

"Saremo una ventata d'aria fresca. La ventata d'aria fresca arriverà da noi che siamo vecchi, perché quelli più giovani fanno cose più vecchie di quelle che facciamo noi", aveva già commentato nei giorni scorsi e il riferimento al continuo scontro Auditel tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna sembrava molto chiaro. Ci è tornato ieri, interrogandosi sulla facilità con la quale si innescano comparazioni con grandi nomi del piccolo schermo, come Renzo Arbore: "Non mi potete paragonare a lui, nessuno può. Ha inventato un modo di fare tv, non singoli programmi, è stato ispirazione per chi, come me, ha intrapreso questo percorso nello spettacolo".

Tornerà a ottobre con Biggio con La pennicanza su Rai Radio 2, la data è ancora da definire. A chi invece volesse uscire dalla solita programmazione tv non resta che tenere d'occhio l'oblò delle dirette Instagram, sperando che il suo profilo si illumini.