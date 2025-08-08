Maxifurto nella villa di Fiorello a Roma: rubati gioielli, pietre preziose e orologi per più di 300mila euro

Un maxifurto quello avvenuto nelle ore scorse nel quartiere della Camilluccia, a casa d Fiorello mentre non era in casa dove si sono introdotti dei ladri e hanno portato via un bottino da oltre 300mila euro.

Ennesimo furto in villa a Roma, stavolta nel mirino è stata l'abitazione di Fiorello nel quartiere della Camilluccia dove la notte scorsa si è introdotto un gruppo di criminale che ha portato via un bottino che, secondo le prime stime, ammonterebbe a oltre 300mila euro. Fiorello e la sua famiglia non si trovavano in casa: ad allertare le forze dell'ordine la domestica che aveva le chiavi in consegna. Sul caso ha aperto le indagini la polizia che si è messa alla ricerca di una banda specializzata: la pista più battuta è che ad aver messo a segno il colpo si possa trattare di un gruppo di esperti.

Cosa hanno rubato i ladri dalla villa di Fiorello a Roma

Monili in oro, pietre preziose, collane esclusive e diversi orologi. Questo il bottino che i ladri sarebbero riusciti a portare via con sé dopo essersi introdotti nell'abitazione probabilmente dopo aver studiato una strategia nei minimi particolari e aver aspettato che la famiglia di Rosario Fiorello non si trovasse in casa.

Come si sono introdotti in casa

Sono entrati da una porta finestra, approfittando dell'assenza dei padroni di casa. Una volta dentro hano iniziato a rovistare ovunque, in tutte le stanze e in ogni punto, lasciando a soqquadro l'intera casa, fino a quando non hanno rintracciato i beni preziosi e non sono scappati. L'ipotesi che si trattasse di ladri esperti emerge anche dal fatto che non abbiano lasciato alcuna traccia utile per cercare di risalire alla loro identità.

Le indagini in corso: chi sono i ladri che hanno svaligiato casa di Fiorello

Ad allertare la polizia è stata la domestica: Fiorello e la sua famiglia erano fuori città quando è avvenuto il furto, ma la donna aveva in consegna le chiavi di casa. Non appena rientrata nell'abitazione si è accorta che qualcosa non andava e ha chiesto subito l'intervento degli agenti.

Sul posto sono arrivati i poliziotti e i colleghi della Scientifica che, però, secondo quanto riportato dall'edizione locale de il Messaggero che ha dato notizia dell'accaduto, non avrebbero trovato elementi per risalire all'identità dei ladri. Secondo le prime ipotesi, invece, potrebbero aver usato guanti in lattice per evitare di lasciare impronte digitali.