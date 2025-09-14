Fiorello annuncia il ritorno di La Pennicanza: “Troppo vecchiume in giro, saremo una ventata di aria fresca”

Rosario Fiorello in diretta su Instagram con Biggio annuncia il ritorno in radio Rai Radio2 di La pennicanza. Scherzando con il collega, ha raccontato di aver deciso di tornare in onda “Quando ho letto che la Rai sta per comprare Ok, il prezzo è giusto”. Lo show ripartirà da ottobre.

Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio torneranno in radio con il loro show La pennicanza. Durante una diretta Instagram avviata dal comico de I soliti idioti, il celebre showman ha annunciato il ritorno su Rai Radio2 dello show che lo scorso giugno ha fatto sorridere e intrattenuto i radioascoltatori con gag comiche, scherzi ai personaggi famosi e parentesi di approfondimento. Lo ha fatto a modo suo, ironizzando sul periodo attuale della tv italiana: "Saremo una ventata di aria fresca in questo vecchiume che c'è in giro".

Le parole di Rosario Fiorello: "Torniamo con una ventata di aria fresca"

Quando Rosario Fiorello si è collegato in diretta con Biggio, ha raccontato di essere al ristorante. Nonostante la confusione attorno a sé, ha annunciato il ritorno in radio con il suo show La Pennicanza, andato in onda per un breve periodo lo scorso giugno. "Biggio, dì al pubblico che stiamo per arrivare. Noi saremo una ventata di aria fresca in questo vecchiume che c'è in giro. La ventata di aria fresca arriverà da noi che siamo vecchi. I più giovani di noi fanno cose più vecchie di quelle che facciamo noi" ha dichiarato, facendo ironia sull'attuale programmazione televisiva. "Quando ho letto che la Rai sta per comprare Ok, il prezzo è giusto, ho deciso di tornare. Ho pensato allora possiamo andare pure noi", ha continuato facendo riferimento alla notizia circolata negli ultimi giorni sul possibile ritorno in tv dello storico game show.

Quando torna in onda La Pennicanza

Nel corso della diretta Instagram, Rosario Fiorello e Biggio hanno anticipato che il programma La pennicanza tornerà in radio, su Rai Radio 2, probabilmente a partire da ottobre. "Non è un nuovo programma, è La pennicanza. Quella (di giugno, ndr) è stata una prova. Deve rimanere così, non dobbiamo prepararci niente. I periodi sono brutti, orrendi. Dobbiamo aprire sta finestra di ca*zeggio totale. Torniamo a ottobre", le parole. Lo showman di successo ha rivelato che vorrebbe portare il suo programma radiofonico a Torino, alle ATPFinals, in programma dal 9 al 16 novembre. "Ci sto pensando", ha concluso.