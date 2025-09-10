Francesco Paolantoni torna in Rai, il video di Stefano De Martino: “È vivo”

Il sorriso è lo stesso di sempre, la voglia di scherzare pure. Francesco Paolantoni ha messo alle spalle il ricovero ospedaliero per intossicazione alimentare e diverticolite, tornando dove il pubblico lo ama di più: tra i camerini della Rai di Napoli, pronto per le nuove registrazioni di Stasera tutto è possibile.

Il ritorno documentato da Stefano De Martino

A immortalare il momento del ritorno ci ha pensato Stefano De Martino, che ha condiviso una storia Instagram dai camerini napoletani della tv pubblica. Nel video, Paolantoni appare in perfetta forma, tanto da mostrare i muscoli con il suo caratteristico sorriso. "È vivo", commenta laconico De Martino, confermando che il peggio è passato e che il comico è pronto a riprendere le registrazioni del varietà che lo ha reso ancora più popolare. La scena catturata dal conduttore restituisce perfettamente lo spirito del duo artistico che ha contribuito al successo dell'ultima edizione del programma: spontaneità, complicità e quella naturalezza che il pubblico ha imparato ad apprezzare.

Il ricovero e l'incontro con Patrizio Rispo

Solo pochi giorni fa, Paolantoni aveva documentato il suo ricovero con lo stesso spirito ironico che lo contraddistingue. Nel video pubblicato sul suo profilo Instagram, aveva trasformato anche il momento della degenza in un piccolo sketch: "Sono quel tipo un po' particolare, un po' pazzo. Non sto bene? Mi ricovero", aveva dichiarato con la sua tipica autoironia. L'intossicazione alimentare complicata dalla diverticolite lo aveva costretto a una pausa forzata, ma Paolantoni non aveva mai perso la voglia di comunicare con i suoi fan, mantenendo quel registro leggero che caratterizza la sua presenza sui social e in televisione.

Durante il ricovero, Paolantoni aveva ricevuto la visita (casuale) dell'amico e collega Patrizio Rispo, anche lui alle prese con i postumi di un incidente. L'attore di Un posto al sole aveva documentato l'incontro, scherzando sulla loro condizione: "È sotto l'effetto di calmanti, antidolorifici", aveva commentato, aggiungendo con ironia che forse alla loro età sarebbe meglio "restare a casa".