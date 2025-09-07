Come sta Francesco Paolantoni dopo il ricovero in ospedale: “Ora ho un sondino nel naso”

Con un video condiviso sul suo profilo Instagram, Francesco Paolantoni ha spiegato perché è stato ricoverato in ospedale. L’attore e comico ha avuto un’intossicazione alimentare mista a diverticolite.

Con un video condiviso sul suo profilo Instagram, Francesco Paolantoni ha spiegato perché è stato ricoverato in ospedale. L'attore e comico ha avuto un'intossicazione alimentare mista a una diverticolite e a una sub-occlusione: "Ora ho un sondino nel naso".

L'aggiornamento sulle condizioni di salute

Dopo un primo video pubblicato sui social in cui mostrava di essere di fatto ricoverato in ospedale, senza però dare troppi dettagli sui motivi della degenza, l'attore ha deciso di tornare sull'argomento per rassicurare i fan che si erano allarmati nelle ore successive alla pubblicazione del primo filmato. Paolantoni ha avuto un'intossicazione alimentare mista a diverticolite, mista a una sub-occlusione, adesso dovrà stare a riposo per qualche giorno e sottoporsi alle cure del caso, ma sta affrontando tutto con serenità.

L'incontro con Patrizio Rispo

Nello stesso ospedale c'era anche Patrizio Rispo, che si era recato al pronto soccorso dopo una brusca frenata in auto che gli ha causato un occhio nero con tanto di punti di sutura. Il primo a postare sui social l'assurda coincidenza era stato proprio l'attore di Un posto al sole, direttamente dalla camera d'ospedale nella quale era ricoverato Paolantoni. L'attore ha subito parlato in chiave ironica della domenica non proprio ideale che si è trovato a vivere, cercando di smorzare la tensione: "Io ho preso una testata in macchina, ho un ematoma oculare e una contrazione collo-spallare", ha spiegato, riferendosi a un incidente d'auto che aveva avuto poco prima.

E ancora: "Meglio che restiamo a casa a una certa età. Lui è sotto l'effetto di calmanti, antidolorifici, già gli sto chiedendo molto", ha concluso, inquadrando l'amico steso sul letto. Nonostante fosse chiaro che i due stessero cercando di affrontare con ironia una situazione non proprio piacevole, i fan si sono comunque allarmati, spingendo entrambi a postare un ulteriore filmato per dare spiegazioni.