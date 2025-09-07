Francesco Paolantoni ricoverato in ospedale: “È sotto l’effetto di antidolorifici”

Francesco Paolantoni è stato ricoverato in ospedale, a spiegarlo è stato lo stesso attore e comico attraverso un video pubblicato poco fa sul suo profilo Instagram: “Sono un tipo un po’ particolare. Non sto bene? Mi ricovero”. Poco dopo, è arrivato a fargli visita il collega e amico Patrizio Rispo, che ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute.

Francesco Paolantoni è stato ricoverato in ospedale, a spiegarlo è stato lo stesso attore e comico attraverso un video pubblicato poco fa sul suo profilo Instagram. Anche in questo caso, non ha perso la voglia di ridere e scherzare, visto che ha deciso di comunicare a chi lo segue quanto stava succedendo con uno sketch divertente in cui recita: "Sono un tipo un po' particolare. Non sto bene? Mi ricovero". Qualche minuto dopo, è arrivato a fargli visita anche il collega e amico Patrizio Rispo: "Che domenica, è sotto effetto di antidolorifici".

Francesco Paolantoni in ospedale

Paolantoni, reduce dal successo ottenuto a Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino, ha deciso di comunicare la notizia nefasta con il suo stile inconfondibile: comicità e ironia anche nei momenti no. Le parole nello sketch postato sul suo profilo Instagram: "Sono quel tipo un po' particolare, un po' pazzo. Sto in auto, c'è una curva? La faccio, o per esempio ho sonno? Dormo. La mattina non ho più sonno? Mi sveglio. Non sto bene? Mi ricovero". L'attore, al momento, ha deciso di non dare ulteriori dettagli sul motivo della sua degenza in ospedale.

Patrizio Rispo: "È sotto l'effetto di antidolorifici"

Poco dopo, è arrivato nella camera di Paolantoni anche Patrizio Rispo, suo collega e amico. Anche lui ha deciso di documentare tutto in un filmato postato sui social, parlando della domenica non proprio ideale che si è trovato a vivere: "Io ho preso una testata in macchina, ho un ematoma oculare e una contrazione collo-spallare", ha spiegato l'attore, riferendosi probabilmente a un incidente avvenuto in un contesto completamente diverso. E ancora: "Meglio che restiamo a casa a una certa età. Lui è sotto l'effetto di calmanti, antidolorifici, già gli sto chiedendo molto", ha concluso, inquadrando l'amico steso sul letto.