Patrizio Rispo va in pronto soccorso e ci trova Paolantoni: “A una certa età è meglio se stiamo a casa”

Patrizio Rispo è finito al pronto soccorso dopo un piccolo incidente d'auto. L'attore, però, una volta arrivato ha incontrato l'amico e collega Francesco Paolantoni, che era ricoverato per un'intossicazione alimentare. Lo sketch postato sui social dalla camera d'ospedale: "A una certa età è meglio se stiamo a casa".

Patrizio Rispo al pronto soccorso

Il primo a postare sui social l'assurda coincidenza è stato proprio l'attore di Un posto al sole, direttamente dalla camera d'ospedale nella quale era ricoverato Paolantoni. L'attore ha subito parlato in chiave ironica della domenica non proprio ideale che si è trovato a vivere: "Io ho preso una testata in macchina, ho un ematoma oculare e una contrazione collo-spallare", ha spiegato l'attore, riferendosi a un incidente d'auto che aveva avuto poco prima. E ancora: "Meglio che restiamo a casa a una certa età. Lui è sotto l'effetto di calmanti, antidolorifici, già gli sto chiedendo molto", ha concluso, inquadrando l'amico steso sul letto.

Successivamente, Rispo ha pubblicato un altro video in cui ha rassicurato i fan che si erano allarmati sulle sue condizioni di salute: "Ho fatto una frenata brusca e ho preso il colpo della strega e due punti all'occhio, mi sono ritrovato in ospedale Paolantoni che era ricoverato per altro".

L'incontro con Paolantoni

Nella stessa struttura, come anticipato, è ricoverato anche Paolantoni, ma per motivi ben diversi. Anche l'attore aveva affidato ai social il racconto di quanto gli è successo, ma l'ha fatto con il suo stile inconfondibile: ironico e comico anche nei momenti no. Le parole nello sketch postato sul suo profilo Instagram: "Sono quel tipo un po' particolare, un po' pazzo. Sto in auto, c'è una curva? La faccio, o per esempio ho sonno? Dormo. La mattina non ho più sonno? Mi sveglio. Non sto bene? Mi ricovero". L'attore è ricoverato per intossicazione alimentare mista a diverticolite, ma sta affrontando le cure con serenità.