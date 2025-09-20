Malore in diretta, la giornalista di 4 di sera si accascia durante un’intervista. Del Debbio: “Ha avuto un mancamento”

Programmi tv
Anna Belotti è svenuta in diretta nel programma 4 di sera. Mentre intervistava un ragazzo presente nel pubblico, si è accasciata. Paolo Del Debbio ha rassicurato sulle sue condizioni di salute.
Paura nel corso della puntata di 4 di sera trasmessa venerdì 19 settembre. La giornalista Anna Belotti ha avuto un malore mentre intervistava un ragazzo seduto tra il pubblico. La regia, non appena si è accorta che la giornalista era svenuta, ha staccato l'inquadratura, puntando la telecamera sul conduttore Paolo Del Debbio. Quest'ultimo ha rassicurato gli spettatori: "Ha avuto solo un abbassamento di pressione".

Anna Belotti stava intervistando un ragazzo presente nel pubblico. Il tema affrontato era quello del genocidio a Gaza: "Siamo scesi in piazza per opporci a questo schifo". La giornalista lo ha ringraziato per il suo intervento, poi è apparsa in evidente difficoltà. Il ragazzo che aveva appena intervistato, si è reso conto che stava accadendo qualcosa, perché Anna Belotti barcollava verso di lui e ha esclamato: "Oddio, oddio". Poi, la giornalista è svenuta.

La regia ha staccato subito l'inquadratura. Paolo Del Debbio ha osservato la situazione preoccupato. Poco dopo ha ripreso le redini della trasmissione e ha rassicurato gli spettatori: "Non preoccupatevi, stanno sistemando tutto. Ha avuto solo un mancamento, un momento di abbassamento di pressione, ma sta andando tutto bene". E ha invitato nuovamente il pubblico a non preoccuparsi.

Alla fine della puntata, Paolo Del Debbio ha dato alcuni aggiornamenti sulle condizioni di salute di Anna Belotti. Il conduttore ha spiegato che in una diretta in cui si è costretti a stare in piedi per tanto tempo, può succedere un episodio simile: "A parte i vecchietti come me che ci sono abituati, ma può capitare di avere un momento di abbassamento di pressione. Poi la tensione, il clima. Però sta benissimo, sono felicissimo per lei". Quindi ha concluso: "Ora c'è un bel weekend in cui sarà obbligata dal sottoscritto al riposo assoluto, in modo che poi la settimana prossima possa tornare a fare le sue interviste".

