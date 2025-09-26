Costantino Vitagliano: “Sui social criticato per la mia malattia, mi accusano di fingere di stare male”

Dopo aver raccontato pubblicamente i suoi problemi di salute, Costantino Vitagliano è stato preso di mira sui social. Circa due anni fa all’ex tronista di Uomini e Donne è stata diagnosticata una malattia autoimmune, che lo porta spesso in ospedale per cure sperimentali. “Mi accusano di fingere di star male”, ha spiegato.

Costantino Vitagliano preso di mira sui social. Dopo aver parlato pubblicamente in tv della sua malattia, diagnosticatagli circa due anni fa, l'ex tronista di Uomini e Donne è stato accusato di fingere di star male. Ad oggi le sue condizioni di salute stanno migliorando ed è sotto controllo, anche se il rischio "di morire in pochi secondi", come lui stesso racconta, non andrà mai via del tutto.

Costantino Vitagliano criticato per la sua malattia

Ospite de La Volta Buona, nella puntata del 25 settembre, Costantino Vitagliano ha raccontato a Caterina Balivo di essere stato sommerso di critiche sui social. Molti utenti, infatti, l'hanno accusato di aver mentito e di essersi inventato la malattia: "Queste critiche mi toccano di più rispetto a quelle del passato perché mi hanno accusato di venire in tv e far finta di stare male. Per loro, se stai male devi far vedere solo l'ospedale". Tra i vari commenti negativi, quello di essere un bugiardo: "Per loro ho mostrato cose non vere. Il mondo dei social è malato, ci sono persone che vivono per criticare gli altri. Io non voglio neanche vedere questi messaggi, blocco le pagine finte, penso che appartengano a persone malate".

Come sta oggi l'ex tronista, due anni dopo la diagnosi

Vitagliano ha raccontato di star piano piano recuperando autostima e positività, dopo aver sofferto a causa delle critiche ricevute circa due anni fa. "Ho perso 30 chili, ne ho recuperati una ventina. Erano tutti muscoli. Dopo 40 giorni in ospedale ero un'altra persona", ha spiegato. Ad oggi sta tenendo sotto controllo la malattia e il rischio che possa avere gravi conseguenze: "La stiamo tenendo a bada e sto recuperando stima in me stesso".