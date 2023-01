Perché Marina Occhiena lasciò I Ricchi e Poveri, il tradimento col compagno di Angela Brambati I Ricchi e Poveri hanno segnato la musica leggera italiana, un quartetto che però ha affrontato varie fasi, restando di fatto solo con tre componenti. Dietro quel chiacchierato divorzio ci fu la lite tra le due componenti femminili della band, a causa di una relazione clandestina tra Marina Occhiena e Marcello Brocherel, il compagno di Angela Brambati.

A cura di Redazione Spettacolo

Tra i gruppi musicali che hanno segnato la musica leggera italiana ci sono senza dubbio Ricchi e Poveri, che da celebre quartetto, ha attraversato varie fasi che ne hanno modificato l'assetto. Il primo scioglimento è stato nel 1981 e Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu, che debuttarono con questa formazione a Sanremo esattamente 50 anni fa con la canzone "La prima cosa bella", si ritrovarono a perdere una componente, restando in tre. Lo scorso ottobre, poi, è scomparso Franco Gatti, all'età di 80 anni.

La lite con Angela Brambati prima di Sanremo 1981

Attivo artisticamente dal 1967, il gruppo nacque come quartetto polifonico, formato da due voci maschili e due voci femminili, secondo la tradizione dei gruppi vocali americani. Tutti e quattro genovesi (ma con Sotgiu di origine sarda), ebbero grande fortuna negli anni 70. Poi, un episodio di vita privata guastò irrimediabilmente l'armonia tra Angela Brambati e Marina Occhiena, portando all'allontanamento di quest'ultima dal gruppo. Era il 1981 e i Ricchi e Poveri decisero i salire sul palco di Sanremo soltanto in tre, per portare il loro celebre pezzo "Sarà perché ti amo". Il gruppo che per anni era stato una sorta di versione italiana degli Abba era diventato un trio, destinato comunque ad avere ancora una carriera di enorme successo. Poi, nel 2016, i Ricchi e Poveri sono diventati un duo, quando Franco Gatti ha annunciato di voler lasciare il gruppo, in seguito alla morte del figlio Alessio.

Marina Occhiena e la relazione con Marcellino Brocherel, il compagno di Angela Brambati

Il "fattaccio" che squassò il quartetto fu semplicemente una storia di tradimenti. Marina Occhiena, infatti, iniziò una relazione con Marcello Brocherel, il compagno di Angela Brambati e padre di suo figlio Luca. "Ci siamo innamorati", dichiarò Marina di recente in un'intervista a Caterina Balivo, spiegando che la relazione con Brocherel si interruppe poco tempo dopo. In seguito, la Occhiena (che in precedenza fu legata per un periodo anche con Franco Califano) ha sposato Giuseppe Giordano, suo marito dal 1991, e da lui ha avuto un figlio.

L'aneddoto di Pupo: perché Marina lasciò la band

A proposito di questo turbolento divorzio e dell'esibizione a Sanremo 1981 con "Sarà perché ti amo", recentemente Pupo ha raccontato a Fanpage.it un curioso retroscena che svela molti dettagli rimasti finora ignoti e spiega cosa accadde dietro le quinte del Festival: