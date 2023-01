Chi sono i giudici di The Voice Senior 2023 con Antonella Clerici: i nomi dei coach del talent show A partire da venerdì 13 gennaio, torna in prima serata su Rai1 la terza edizione di “The Voice Senior”. A condurre ci sarà ancora una volta Antonella Clerici, che accompagnerà i giudici Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e la new entry di quest’anno: i Ricchi e Poveri.

A cura di Ilaria Costabile

In foto: Angelo Sotgiu e Angela Brambati, Clementino, Antonella Clerici, Gigi D’Alessio e Loredana Berté

A partire da venerdì 13 gennaio torna in prima serata su Rai1 il talent show condotto Antonella Clerici, ovvero "The Voice Senior", arrivato alla sua terza edizione. Come per gli anni precedenti, saranno presenti in studio i giudici che valuteranno le esibizioni degli aspiranti concorrenti, formando poi le varie squadre che andranno passo dopo passo verso la finale, per poi conquistare la vittoria. Quest'anno accanto a Loredana Berté, Gigi D'Alessio e Clementino ci sarà anche una new entry, ovvero i Ricchi e Poveri.

I Ricchi e Poveri sono i nuovi giudici di The Voice Senior 2023

Come coach della terza stagione di The Voice Senior, dopo l'addio di Orietta Berti che lo scorso anno era comodamente seduta in poltrona, stavolta va ad altri esponenti della musica italiana, ovvero i Ricchi e Poveri, nel duo di Angela Brambati e Angelo Sotgiu. I due, quindi, si cimenteranno in questa nuova avventura televisiva che li vede per la prima volta in veste di coach e non di ospiti. A questo proposito, i due hanno dichiarato di essere entusiasti del ruolo che gli è stato affidato: "Si tratta di una meravigliosa opportunità e ne siamo lusingati. Siamo stati giudici di Sanremo Young, ma il ruolo di coach ci mancava".

Confermati i coach Gigi D'Alessio, Loredana Bertè e Clementino

Accanto alle new entry, ci sono poi i coach che hanno accompagnato il programma sin dalla sua prima edizione, ovvero quella del 2020 in cui a trionfare fu Erminio Sinni. Sulla poltrona dei maestri col potere di formare le proprie squadre, quindi, siedono anche quest'anno come tre anni fa, Clementino, Loredana Berté e Gigi D'Alessio, volti ormai fedeli dello show. A vestire il ruolo di coach il primo anno fu Al Bano, accompagnato da sua figlia Jasmine, nella scorsa edizione, al posto del cantante di Cellino San Marco, fu chiamata Orietta Berti.