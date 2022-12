The Voice Senior 3, tra i coach ci saranno i Ricchi e Poveri al posto di Orietta Berti A partire da gennaio 2023 tornerà in tv con la sua terza edizione “The Voice Senior”. Quest’anno nel parterre dei giudici entrano due nuovi componenti, i Ricchi e Poveri, che vanno a sostituire Orietta Berti.

A cura di Ilaria Costabile

Tra gli show che hanno riscosso più successo nel panorama televisivo italiano c'è senza dubbio "The Voice Senior", il talent dedicato a chi ha avuto sempre una passione per il canto e vuole cimentarsi in una nuova avventura, superati i sessant'anni, sta per tornare sul piccolo schermo. Le riprese sarebbero già iniziate negli studi Rai a Milano e ci sarebbero non poche novità, come anticipato da TvBlog.

I Ricchi e Poveri al posto di Orietta Berti

Terza edizione dello show che nella sua versione "senior" ha guadagnato molti più consensi che in quella canonica e, infatti, la Rai non ha battuto ciglio all'idea di mandare avanti il programma. Se al timone resta, anche quest'anno, Antonella Clerici, sono stati apportati dei cambiamenti nel parterre dei coach. Quest'anno accanto al trio composto da Gigi D'Alessio, Clementino e Loredana Berté, ci saranno i Ricchi e Poveri. Stando a quanto riportato da TvBlog, quindi, Angela Brambati e Angelo Sotgiu prenderanno il posto di Orietta Berti che quest'anno si è accomodata ad una poltrona diversa da quella di The Voice, ma è quella di opinionista del Grande Fratello Vip.

Quando va in onda The Voice Senior 3

Le registrazioni di The Voice Senior 3 sono già iniziate, negli studi Rai di Via Mecenate già si sentono provetti cantanti, ma per vederli in tv toccherà aspettare ancora un po'. La prima puntata dello show di Rai1, infatti, andrà in onda venerdì 13 gennaio. Saranno ben sette, quest'anno, le serata dedicate al talent creato appositamente per chi desidera una seconda chance per mettersi alla prova. L'appuntamento in prima serata si fermerà soltanto per la settimana del Festival di Sanremo, prevista dal 7 all'11 febbraio 2023, mentre la finale dello show che come di consueto si svolgerà in diretta, salvo cambiamenti in corso d'opera è stata fissata per venerdì 3 marzo.