Orietta Berti contro Pamela Prati: “Su Mark Caltagirone non ti credo, offendi la mia intelligenza” Duro attacco di orietta Berti a Pamela Prati durante la puntata del GF Vip del 5 dicembre: “Sulla storia di Caltagirone non ti crederò mai. Sono in questo ambiente da 55 anni e so come funzionano certe cose”.

A cura di Andrea Parrella

Una Orietta Berti senza peli sulla lingua quelli che ieri sera, nel corso della puntata del GF Vip di lunedì 5 dicembre, si è letteralmente scagliata contro Pamela Prati, entrata in casa per un confronto con Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Rossetti, che con Prati non ha mai avuto un buon rapporto, durante la discussione ha finito per ribadire la sua idea, ovvero di continuare a non credere alla sua versione dei fatti, di ritenerla poco sincera e di essere incapace a distinguere i momenti in cui è se stessa da quelli in cui è un personaggio.

Orietta Berti si scaglia contro Pamela Prati

Parole alle quali Prati ha risposto con una certa sufficienza, dicendo che in Italia le sole persone a non credere alla sua versione dei fatti in merito alla vicenda Caltagirone fossero lei, Silvia Toffanin (in riferimento alle voci di qualche giorno fa su un mancato accordo tra le due) e Orietta Berti. A quel punto la cantante, opinionista fissa del programma in questa edizione, non ha resistito ed ha reagito con parole al vetriolo per Pamela Prati:

Dice che in Italia ci sono poche persone che non credono alla sua storia, cioè Rossetti, Toffanin e io, oltre a Sonia Bruganelli. Ebbene, vada a vedere i social del GF da quando è entrata qui e poi mi dirà che c'è mezza Italia che non crede alla tua storia.

Orietta Berti: "Sono solo sincera"

Berti prosegue attaccando Prati: "Una storia alla quale io non crederò mai, per quanto sia umanamente comprensiva. Offendi la mia intelligenza di donna, perché lo so nel nostro ambiente come vanno queste cose, quando una cosa non va più ne facciamo un'altra per farla andare". Parole per le quali Pamela Prati chiede un chiarimento, come se non avesse afferrato il senso di quello che intendesse dire. Così l'opinionista ribadisce il concetto in maniera più chiara, di fatto accusandola di aver messo su una storia per cercare visibilità: "Sono 55 anni che sono in questo contesto, si inventano cose quando non va più. Non sono brava, sono solo sincera".