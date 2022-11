Critiche a Orietta Berti: “È poco incisiva al GF Vip”, la replica dell’opinionista Orietta Berti ha replicato a chi la considera un’opinionista poco incisiva. L’artista ha spiegato come ha affrontato l’inedito ruolo ricoperto al Grande Fratello Vip.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset e Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Orietta Berti si sta cimentando con l'inedito ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip, dimostrandosi talvolta anche particolarmente pungente. Nelle scorse puntate, ad esempio, ha detto ad Antonella Fiordelisi di darsi una calmata: "Antonella non sa neanche cosa sia l'ironia. Devi darti una regolata, non sei la più bella e la più furba della casa". Eppure, per alcuni non sarebbe abbastanza incisiva. Sul settimanale Mio, l'opinionista ha replicato alle critiche.

Orietta Berti replica alle critiche

Orietta Berti non si è scomposta davanti alle critiche. L'artista non ha intenzione di snaturarsi per piacere agli spettatori. La sua priorità sarà sempre quella di rispettare il suo carattere: "Io poco incisiva? Meglio così. Io devo rispettare la mia normalità. Il mio padre spirituale, don Guido Colombo, che ha l’età di mio figlio, mi dice sempre che è felice della mia presenza nel cast del GF Vip perché in questo modo porto in tv la normalità".

Lo sfogo dopo l'indiscrezione del compenso di 10 mila euro a puntata

Quella di non dare giudizi troppo incisivi, non è la prima critica contro cui Orietta Berti si scontra. Nelle scorse settimane è stato svelato quello che sarebbe il suo compenso: "10 mila euro a puntata", ha fatto sapere Dagospia. In diretta, l'opinionista si è difesa dall'accusa di avere lasciato Che tempo che fa e di essere approdata al Grande Fratello Vip solo per una questione di soldi: