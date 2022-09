Quanto guadagna Orietta Berti al Grande Fratello Vip: “10 mila euro a puntata per 50 prime serate” È Dagospia a svelare a quanto ammonterebbe il compenso di Orietta Berti al Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi, l’artista aveva dichiarato di avere accettato di fare l’opinionista perché le erano stati offerti “tanti soldi”.

A cura di Daniela Seclì

La casa del Grande Fratello Vip 2022 ha aperto i battenti. Alfonso Signorini, ha deciso di intraprendere questa avventura insieme a Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Quest'ultima ha preso la difficile decisione di lasciare il programma Che tempo che fa, con Fabio Fazio. In un'intervista, ha spiegato che a Mediaset le hanno offerto tanti soldi. Dagospia svela quale sarebbe l'entità del compenso.

Orietta Berti al Grande Fratello Vip perché le danno "tanti soldi"

Se Orietta Berti è amatissima dagli italiani, non è solo per la sua voce da usignolo, ma anche per la sua estrema sincerità. L'artista, dunque, non ha esitato a rivelare in un'intervista rilasciata al Messaggero la motivazione che l'ha spinta ad accettare la proposta di Alfonso Signorini: "Soldi. Tanti. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant'anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall'uscita del primo 45 giri, Non ci sarò/Franchezza. Era il 1962".

Il compenso di Orietta Berti al GF Vip

Dagospia, in una rubrica di Giuseppe Candela, ha svelato a quanto ammonterebbe il compenso di Orietta Berti. Secondo quanto è riportato, l'artista percepirebbe 10 mila euro a puntata. Al momento sembra che il GF Vip sia destinato a finire a metà marzo 2023, dunque ci sarebbero all'orizzonte almeno 50 prime serate, per un totale di 500 mila euro. Ecco quanto si legge su Dagospia: