Scontro tra Guendalina Tavassi e Antonella Fiordelisi: “Stupida, volgare” poi si infuria anche Edoardo Al Grande Fratello Vip, nella puntata trasmessa lunedì 14 novembre, Guendalina Tavassi ha avuto un confronto con suo fratello Edoardo, con Micol Incorvaia e con Antonella Fiordelisi.

Guendalina Tavassi è stata ospite della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 14 novembre. L'ex gieffina, non solo ha avuto modo di incontrare il fratello Edoardo Tavassi, ma ha anche avuto un confronto con Antonella Fiordelisi che lei ha rinominato "Tontonella". A Guendalina non è andata giù che Fiordelisi abbia accusato il fratello di provarci con tutte.

La relazione finita tra Edoardo Tavassi e Alice

Prima di incontrare Guendalina Tavassi, Edoardo ha ricordato la relazione decisamente finita male con la sua ex Alice, una donna a cui è stato legato per più di quattro anni: "Usciamo io e lei con degli amici di New York. E lei parlava con uno di loro per tutto il tempo, io non parlavo. Il succo è che dopo una settimana stava in America da lui, si stavano organizzando il viaggio. Dopo tre mesi l'ha sposato e oggi sono felicemente sposati e con figli".

L'incontro tra Edoardo e Guendalina Tavassi

Edoardo Tavassi è andato in cortile dove ha incontrato la sorella. È scoppiato a piangere emozionato. Guendalina ha preso la parola e si è chiesta come mai Edoardo non riesca a trovare la donna giusta: "È simpatico, intelligente, divertente, forse troppo…queste ridono solo Edoardo. Bisogna fare qualcosa. Ci penso io. Lui dice che gli piacciono tutte ma non è così, trova difetti in tutte. Con Oriana devi fare il bad boy. Se Nikita ti vuole mettere lo smalto nero, devi dire di no, non sei Damiano dei Maneskin. Se ti piace Micol devi darle un bacio, non una capocciata". Guendalina ha avuto anche modo di parlare con Micol: "Sei bellissima, siete bellissimi. Fate quello che vi sentite di fare. Esistono già gli Incorvassi. Edoardo cosa dovrebbe modificare per piacerti?", ma la gieffina ha risposto: "Nulla". Pronta la battuta di Edoardo: "Fanno tutte così, sei perfetto, però la danno ad Antonino".

Guendalina Tavassi e lo scontro con Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi è stata invitata a raggiungere il giardino per incontrare Guendalina Tavassi, che ha esordito spiegando: "Mi è dispiaciuto sentire delle cose da te che eri molto amica di Edoardo. Mio fratello è profondo ma a differenza tua, è selettivo. C'è una cosa che si chiama ironia, ma per capirla ci vuole un po' di intelletto, se non lo capisci non è colpa tua". Fiordelisi, ovviamente, se l'è presa: "Non parlare di intelletto, stai dicendo solo baggianate. Io le cose le dico in faccia. Non sei educata, perché non mi fai parlare. Stai calma". Guendalina ha ripreso la parola:

Non puoi permetterti di fare un discorso di selezione a mio fratello. Stavi con Gianluca, poi qui dentro quel povero Edoardo, quell'anima pia, poi Antonino che ha riversato il suo interesse su altre persone che non sei tu. Forse ti piace anche mio fratello? Non sparlare di mio fratello, che è una persona intelligente e ironica. Ma falla finita. Mio fratello è ironico, intelligente, selettivo. Stai portando avanti questa coppia in cui non credi neanche te. Perché penso che Antonella difetti dell'intelletto? L'ironia è per pochi, se non la capisce non è colpa sua.

Alfonso Signorini bacchetta Antonella Fiordelisi sul latino

Antonella Fiordelisi ha replicato a Guendalina Tavassi con una citazione in latino. Con una pronuncia un po' incerta ha detto: "Quousque tandem abutere patientia mia?", ma Guendalina l'ha fermata: "È inutile che parli latino, io ho fatto il classico. Vuoi dire le declinazioni latine al Grande Fratello Vip?". Poi, l'ha bacchettata anche Alfonso Signorini, che l'ha corretta: "Antonella non è così. Si dice Quousque tandem Catilina, abutere patientia nostra? (Fino a quando dunque, Catilina, abuserai della nostra pazienza?)". Sonia Bruganelli ha rimarcato l'errore di Antonella: "Abbiamo glissato sul tuo latino per non farti fare figuracce, Alfonso ti ha corretto". E anche Orietta Berti, si è schierata dalla parte di Guendalina: "Mi è simpatica Guendalina, Antonella non sa neanche cosa sia l'ironia. Devi darti una regolata, non sei la più bella e la più furba della casa". Alfonso Signorini, tuttavia, ha anche invitato Guendalina a non "passare allo scherno", chiamando Antonella "Tontonella".

La lite tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Tavassi

Antonella Fiordelisi si è difesa: "Fate venire qua persone di basso livello. Sei anche un po' stupida. Che volgarità". Quando è tornata nella casa, Edoardo Tavassi è apparso divertito: "Con mia sorella non puoi vincere. Mi ha fatto tanto ridere". Poi, tra i due è scoppiata una lite, perché il concorrente ha sentito Antonella insultare sua sorella:

Ha detto che Guendalina è scema, cretina, stupida, almeno il pudore di non dirlo davanti al fratello. Non puoi permetterti di parlare male di mia sorella davanti a me, lo dici di là, dove non ti sento.

Infine, Edoardo Donnamaria ha spezzato una lancia a favore di Fiordelisi: "Preferirei non commentare, ma si sono date della stupida a vicenda, è stata una scena brutta da vedere ma non è successo niente di grave".