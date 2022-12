Orietta Berti sarà in Che Dio ci aiuti 7, la cantante come ospite speciale La settima stagione di “Che Dio ci aiuti” è alle porte e in uno dei prossimi episodi ci sarà una guest star, stiamo parlando di Orietta Berti.

A cura di Ilaria Costabile

Mancano ancora poche settimane per il ritorno sul piccolo schermo di "Che Dio ci aiuti", tra le fiction più longeve della Rai, arrivata infatti alla sua settima stagione. Nei nuovi episodi che andranno in onda a partire da gennaio, non mancheranno sorprese e colpi di scena, e in una delle puntate ci sarà spazio anche per un ospite davvero speciale: Orietta Berti.

Orietta Berti guest star in Che Dio ci aiuti

Come si evince anche dalle foto che la ritraggono accanto a Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon, la cantante e ormai opinionista del Grande Fratello Vip, sarà presente nel quattordicesimo episodio della fiction, in cui interpreterà se stessa, come anticipato da Tv Sorrisi e Canzoni, arrivata ad Assisi in occasione di un concerto. Colta da un attacco d'ansia, in suo aiuto accorre Emiliano (Spollon) grazie al quale capirà che la sua condizione è dovuta all'assenza del marito Osvaldo, che da sempre la accompagna ad ogni concerto. Ovviamente il suo contributo non si concluderà così, anzi, proprio perché da sempre animata da un amore così grande e potente nei confronti di suo marito, sarà proprio lei a dispensare consigli per mitigare i dubbi di un cuore innamorato.

L'addio di Elena Sofia Ricci a Suor Angela

La settima stagione di Che Dio ci aiuti è piuttosto attesa, ma gli appassionati dovranno fare i conti con dei cambiamenti piuttosto significativi relativi non solo alla trama, ma anche alle presenze nel cast. Se Francesca Chillemi, già protagonista delle precedenti stagioni resterà al suo posto, sporadica sarà invece la presenza di Suor Angela, che comparirà in alcuni episodi, ma non sarà al centro dei vari racconti come accaduto per i capitoli precedenti della fiction. Il motivo risiede nell'addio definitivo che Elena Sofia Ricci darà a questo personaggio, che ha accompagnato per sette lunghi anni.