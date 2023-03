Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni decima e ultima puntata del 16 marzo: il finale di stagione Le anticipazioni della decima e ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7, in onda giovedì 16 marzo alle ore 21:20 su Rai1. Ecco cosa succederà nel finale di stagione della fiction con Francesca Chillemi, Elena Sofia Ricci e Fiorenza Pieri. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni della decima e ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7, in onda giovedì 16 marzo alle ore 21:20 su Rai1. La fiction con Francesca Chillemi e Elena Sofia Ricci è giunta al finale di stagione. Negli ultimi due episodi, intitolati Dire Fare Impicciare e La ricerca della felicità, tutti i nodi verranno al pettine. Non solo il segreto di Sara verrà svelato, ma il rapporto tra Azzurra e Suor Teresa sembrerà ormai definitivamente compromesso. Ecco le anticipazioni del finale di stagione di Che Dio ci aiuti 7. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni della decima e ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7, in onda giovedì 16 marzo alle ore 21:20 su Rai1. Nell'episodio 19, intitolato Dire Fare Impicciare, Azzurra decide di confidare a Suor Teresa il segreto che affonda le sue radici nel passato di Sara. La religiosa, dopo avere appreso la verità, consiglia vivamente ad Azzurra di tenere la bocca chiusa. Leonardi, però, insiste sulla necessità di giocare a carte scoperte e di rivelare tutto, così Suor Teresa ricorre alle maniera forti. Parla con il Vescovo e accusa Azzurra di insubordinazione. Sara, intanto, dopo avere rivissuto un ricordo traumatico legato proprio al segreto di cui Azzurra è a conoscenza, scopre anche che Marco non è giunto ad Assisi per puro caso.

Nell'ultimo episodio della settima stagione di Che Dio ci aiuti, intitolato La ricerca della felicità, Sara apprende una tragica notizia che riguarda Elia. Suor Teresa, intanto, prima allerta i Servizi Sociali poi esprime tutto il suo risentimento nei confronti di Azzurra per la decisione presa. La novizia ha bisogno di conforto e chi può darglielo se non suor Angela? Così, corre da lei e cerca di trovare la forza di perdonare Suor Teresa, che avrà l'ultima possibilità di sanare la sofferenza del suo cuore. Ludo e Cate, intanto, non si rendono conto di quanto sta accadendo, per questo sono ancora fermamente convinte che Sara ed Emiliano meritino un futuro insieme. Lo psichiatra, però, sembra ormai pronto a iniziare una nuova vita al fianco di Corinna. Per conoscere tutti i dettagli del finale di Che Dio ci aiuti 7, non resta che attendere l'ultima puntata in onda giovedì 16 marzo su Rai1.