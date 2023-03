Che Dio ci aiuti 8 si farà, sceneggiatori: “Anticipazioni su Suor Azzurra e sul destino di Emiliano” Francesca Chillemi diventa Suor Azzurra. L’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7 si preannuncia ricca di emozioni: “Preparate i fazzoletti, nel finale si piangerà”, hanno assicurato gli sceneggiatori Umberto Gnoli e Elena Bucaccio. Nell’intervista rilasciata a Fanpage.it, inoltre, hanno svelato anticipazioni su trama e cast dell’ottava stagione, in onda nel 2025. Ecco cosa hanno dichiarato su Che Dio ci aiuti 8, tra la nuova vita di Suor Azzurra, il destino in forse di Emiliano e i nuovi progetti di Pierpaolo Spollon.

A cura di Daniela Seclì

Che Dio ci aiuti 8 si farà, l’ottava stagione nel 2025: Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Che Dio ci aiuti 7 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Che Dio ci aiuti 8 si farà. L'ottava stagione della fiction con Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra, andrà in onda nel 2025 e sarà composta come sempre da dieci puntate e venti episodi. Mentre c'è grande attesa per il finale di Che Dio ci aiuti 7, il supervisore alle sceneggiature Umberto Gnoli e la sceneggiatrice Elena Bucaccio hanno svelato, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, alcune anticipazioni sulla trama e sul cast dell'ottava stagione: da Francesca Chillemi nel ruolo di una suora sopra le righe ma sempre pronta ad aiutare il prossimo, alla prospettiva di nuovi, grandi progetti per Pierpaolo Spollon. Ma andiamo con ordine, che suora sarà Azzurra nell'ottava stagione? Risponde la sceneggiatrice Elena Bucaccio:

Azzurra sarà una suora diversa rispetto a Suor Angela. Pur essendo entrambe fuori dagli schemi, hanno un approccio diverso alla fede e all'umano. Azzurra è una suora disordinata, tutta cuore e poca formazione, ma è pronta ad accogliere l'altro in maniera totale. Per noi è stata una scommessa. Ricordo quando Francesca Chillemi fece il primo provino per Azzurra Leonardi, per me non era giusta perché troppo bella e simpatica. E invece ne abbiamo fatto una suora credibile e a cui vuoi bene.

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni ottava stagione con Francesca Chillemi

Nell'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7, Azzurra diventerà suora. Si preannuncia un finale di stagione davvero imperdibile.

Umberto Gnoli: Quale amore più grande si può dare ad Azzurra dopo Guido, interpretato da Lino Guanciale? Solo Gesù (ride, ndr). Stasera ci sarà il compimento del percorso di crescita di Azzurra. Non è più soltanto un'allieva, ma diventa una suora a tutti gli effetti. Suor Angela è stata a lungo la sua stampella, ma da quest'anno Azzurra ha camminato da sola. Ci sarà una svolta anche per Suor Teresa, che all'inizio ci è stata un po' antipatica, poi ha conquistato anche i più scettici.

Elena Bucaccio: Preparate i fazzoletti perché è un finale in cui si piange molto. Racconta anche umanamente l'esperienza di Che Dio ci aiuti di questi anni, con un passaggio di testimone molto caldo e con una profonda presa di coscienza di Azzurra.

Elena Sofia Ricci ha detto addio a Suor Angela. Immagino non sia stato facile per voi rinunciare a lei.

EB: Non ti nascondo che ce la siamo fatta addosso (ride, ndr). Elena Sofia, il primo giorno in cui è venuta a parlare di Che Dio ci aiuti, undici anni fa, disse che avrebbe fatto una sola stagione. Poi, è arrivata fino alla sesta con grande gioia e amore. D'altra parte, però, è anche giusto cambiare, lasciare spazio.

UG: Il fatto che Elena Sofia Ricci si sia messa a disposizione per fare questo passaggio di consegne è stato fondamentale, sia per noi, che per la storia di Azzurra. All'inizio c'erano molte incertezze su come sarebbe andata. Azzurra resta una suora sui generis, ma in fondo anche Santa Caterina da Siena era Dottore della Chiesa, pur essendo una contadina. Serve quello che hai dentro e Francesca Chillemi ha fatto una stagione straordinaria.

Elena Sofia Ricci guest star, potrebbe tornare a interpretare Suor Angela

Azzurra e Suor Angela nella serie Che Dio ci aiuti

Quanto è concreta la possibilità che Elena Sofia Ricci torni nell’ottava stagione anche per un solo episodio?

EB: Non lo escludiamo. C'è la concretezza del desiderio. Elena Sofia è generosissima, si mette a servizio delle serie. In più, ha un legame fortissimo con Francesca Chillemi, le ha fatto da sorella maggiore, l'ha cresciuta. C'è una grande collaborazione anche tra lei e Francesco Vicario, regista della serie. Sicuramente, se chiamata a soccorso o per una partecipazione gioiosa, verrebbe.

A proposito di Che Dio ci aiuti 8, l'ottava stagione dovrebbe andare in onda su Rai1 nel 2025. È già iniziata la fase di scrittura?

UG: No, non ancora, la stiamo accarezzando, le dieci puntate della nuova stagione sono in fase di pensiero.

EB: Il rinnovamento di Che Dio ci aiuti, con la crescita del personaggio di Azzurra che diventa suora, è anche un modo per avere nuove storie, nuova linfa vitale. Cambiare protagonista ti apre altre strade.

Francesca Chillemi ha anticipato che nella prossima stagione, Azzurra sceglierà il suo nome da suora. Quali altre anticipazioni potete darmi?

UG: Premesso che siamo un po' lontani dal pensare qualcosa di concreto, credo che la cosa divertente sarà vedere Azzurra nel ruolo di suora. Il cambiamento porta crisi, ma anche opportunità. Dovrà adattarsi a questa nuova vita e capire come comportarsi. Tra l'altro, trova scomodissimo il velo, probabilmente all'inizio non lo indosserà. Poi, insieme a Fiorenza Pieri, nei panni di Suor Teresa, sono una coppia che funziona proprio bene.

Che Dio ci aiuti 8, in dubbio Emiliano: "Grandi progetti per Pierpaolo Spollon"

Che Dio ci aiuti, Pierpaolo Spollon interpreta Emiliano Stiffi

Molto divertenti anche Azzurra ed Emiliano. Rivedremo il personaggio interpretato da Pierpaolo Spollon?

EB: Questo non te lo possiamo dire, perché dipende anche dall'attore. Io penso che i personaggi abbiano un tempo, un arco e una definizione. Poi, c'è un momento in cui bisogna trovare storie nuove, nuovi punti di vista e nuovi sentimenti. Quest'anno Emiliano ha fatto un percorso di paternità e di maturità che lo ha portato a diventare una persona solida. Per cui io penso sempre che bisogna rinnovare. Ma non lo ucciderò, promesso, non morirà come abbiamo fatto con Guido (ride, ndr). Abbiamo grandi progetti per Pierpaolo Spollon, è un attore straordinario.

Quindi se gli spettatori non dovessero rivederlo nella serie Che Dio ci aiuti 8, lo rivedranno di certo altrove.

EB: Esatto, state tranquilli che rimane sempre in casa.

UG: Lui ha un grandissimo talento per la commedia.

Che Dio ci aiuti 7, il finale di una stagione di successo

Tornando a Che Dio ci aiuti 7, Orietta Berti ha partecipato come guest star. Come è ricaduta la scelta su di lei?

UG: Ho martellato Luca Bernabei per averla (ride, ndr). Avevo visto una foto di Orietta Berti con Pierpaolo Spollon ed erano carinissimi insieme, mi è venuta in mente una linea narrativa che era perfetta. Volevo proprio lei.

E cosa mi dite di Elena D'Amario?

UG: Lei è stata scelta dopo aver fatto i casting. Inizialmente ero scettico, invece è stata bravissima. L'abbiamo presa non perché era già nota, ma perché ci ha convinto.

EB: Elena D'Amario ha una presenza scenica e un contatto con i propri sentimenti che la rendono speciale.

Che Dio ci aiuti 7, il commento degli sceneggiatori Elena Bucaccio e Umberto Gnoli

Come maneggiate, invece, i riferimenti alla religione cristiana? In fase di scrittura, cercate di renderli fruibili anche agli spettatori che professano una religione diversa o sono atei?

EB: Non sono praticante, tuttavia, ho sempre pensato che quello cristiano fosse un messaggio universale, di fede e speranza. Che tu sia credente o meno, quello che dice il cristianesimo lenisce le ferite dell'anima anche di chi non ha incontrato la fede. Nonostante siano pronunciate da una suora, le preghiere di Suor Angela parlano a tutti. Quando dice: "Abbi fiducia nel prossimo, credi nella mano tesa e tendila a tua volta", vale anche per chi non crede. Tutte le preghiere sono delle carezze.

Suor Benedetta, una vera suora, vi fa da consulente durante la lavorazione della serie. Qual è il suo ruolo con voi sceneggiatori?

UG: Quando scriviamo le preghiere, ad esempio, gliele leggiamo. Suor Benedetta ci dice se ciò che abbiamo scritto sia ragionevole e poi ci aiuta a trovare delle parole più profonde.

EB: Mette a fuoco il punto di vista cristiano su un determinato tema. La luce del perdono è sempre stupefacente. Quello che rende questa serie così amata, è che non è giudicante, se hai sbagliato finora, ma da domani mattina smetti, sarai amato come chi non ha sbagliato mai. Qualunque dolore ti porti dietro, domani è un giorno nuovo.