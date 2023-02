Che Dio ci aiuti 7, Orietta Berti nella settima puntata: ha attacchi d’ansia e Emiliano l’aiuta Orietta Berti guest star della settima puntata di Che Dio ci aiuti 7, in onda giovedì 23 febbraio. Il video e le foto della cantante sul set della serie di Rai1 con Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon.

A cura di Daniela Seclì

Orietta Berti guest star di Che Dio ci aiuti 7

Orietta Berti guest star della settima puntata di Che Dio ci aiuti 7, in onda giovedì 23 febbraio alle ore 21:20 su Rai1. La cantante interpreterà se stessa nella serie tv con Francesca Chillemi, Valeria Fabrizi, Pierpaolo Spollon, Fiorenza Pieri e Federica Pagliaroli con la regia di Francesco Vicario e Isabella Leoni. Vediamo cosa farà Orietta Berti nella settima puntata di Che Dio ci aiuti 7. Attenzione spoiler.

Che Dio ci aiuti 7, video e foto di Orietta Berti che interpreta se stessa

Come è spesso accaduto con le guest star delle varie stagioni di Che Dio ci aiuti, anche Orietta Berti è stata chiamata a interpretare se stessa. Nella settima puntata, in onda giovedì 23 febbraio, Emiliano e Sara hanno deciso di rimanere ormai solo amici. La ragazza, tuttavia, si rende conto che nella vita dello psichiatra sembra esserci un'altra donna. Ma di chi si tratta? Gli spettatori scopriranno che Emiliano si presenta in un albergo, dopo avere ricevuto un appuntamento, e si ritrova davanti la cantante Orietta Berti.

Cosa farà Orietta Berti nella serie Che Dio ci aiuti 7

Orietta Berti si trova ad Assisi per un concerto. Fa accomodare Emiliano in albergo e gli spiega perché lo ha convocato. Da qualche giorno, l'artista soffre di attacchi di ansia. Vorrebbe vivere questo momento di fragilità nella più assoluta discrezione, dunque chiede allo psichiatra di occuparsi di lei, senza però lasciare che la notizia trapeli e finisca sui giornali. Emiliano si mette a sua completa disposizione e, dopo averle assicurato che nessuno verrà mai a sapere ciò che lei gli ha confidato, le suggerisce delle tecniche per disinnescare l'ansia.

Orietta Berti fa ingelosire Sara, l'ansia è dovuta alla mancanza di Osvaldo

Sara, Azzurra e Orietta Berti in una scena di Che Dio ci aiuti 7

Orietta Berti si fida ciecamente di Emiliano e, per questo, lo chiama e gli scrive continuamente. Sara nota che lo psichiatra è sempre al telefono e per placare la sua gelosia, decide di seguirlo per scoprire cosa stia nascondendo. Quando Emiliano passa la notte fuori, Sara è ormai certa che abbia un'amante. La verità è un'altra. Orietta Berti ha chiesto allo psichiatra di starle accanto durante la notte, perché teme di avere un attacco di panico. Il giorno seguente, la cantante si presenta al convento e nota gli strani atteggiamenti di Sara. Emiliano spiega che lui e la giovane sono solo amici perché troppo diversi. La cantante, che da 55 anni è innamorata del suo Osvaldo, gli spiega che è ancora meglio se sono diversi. Emiliano, notando come parla di suo marito, comprende subito che è la distanza da lui a innescare l'ansia di Orietta Berti. Orietta, prima di lasciare il convento, consiglia a Sara di tenere duro e insistere con Emiliano perché, come dice la sua canzone, "quando l'amore viene, il campanello suonerà".