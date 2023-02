Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni settima puntata del 23 febbraio: Emiliano rischia il licenziamento La settima puntata di Che Dio ci aiuti 7 va in onda giovedì 23 febbraio. Le anticipazioni del tredicesimo e del quattordicesimo episodio della fiction con Francesca Chillemi.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Che Dio ci aiuti 7 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni della settima puntata di Che Dio ci aiuti 7, in onda giovedì 23 febbraio. Nel tredicesimo e nel quattordicesimo episodio della fiction con Francesca Chillemi, Sara ed Emiliano sono ormai ai ferri corti. Lo psichiatra, inoltre, rischia seriamente di perdere il suo lavoro. Intanto, si cerca una famiglia che possa crescere Elia dandogli tutto l'amore di cui ha bisogno. L'appuntamento con la fiction di Rai1 è giovedì 23 febbraio, alle ore 21:20. Ecco le anticipazioni.

Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni settima puntata del 23 febbraio

Le anticipazioni della settima puntata di Che Dio ci aiuti, in onda giovedì 23 febbraio. Nell'episodio 13, intitolato Fratelli e sorelle, Azzurra inizia ad arrendersi con Emiliano e Sara. Purtroppo i due non riescono proprio ad andare d'accordo. La stessa novizia ritiene che sia meglio che restino solo amici. Emiliano, poi, ha altro a cui pensare. Rischia, infatti, di essere licenziato con l'accusa di avere compromesso un trial farmacologico. Ludovica e Cate decidono di smuovere la loro vita sentimentale, usando una delle tante app di incontri. Ma l'esperimento si rivela un flop.

Lo strano comportamento di Emiliano e il segreto di Ettore

Nell'episodio 14, intitolato Il mio angelo, Suor Teresa è stanca di tenere in sospeso le sorti di Elia, in attesa che Emiliano e Sara si innamorino. Così, decide di prendere le redini della situazione e comunica ad Azzurra, che entro due giorni, contatterà l'assistente sociale perché si occupi di trovare una nuova famiglia per Elia. Emiliano, intanto, ha un comportamento decisamente bizzarro e che non passa inosservato. L'uomo sembra nascondere una donna in convento. Sara si riscopre molto gelosa. Azzurra indaga insieme a Cate su Ettore. Quest'ultimo, infatti, sembra nascondere un segreto legato a una ragazza.