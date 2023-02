Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni ottava puntata del 2 marzo: Emiliano volta pagina con Corinna Le anticipazioni dell’ottava puntata di Che Dio ci aiuti 7, in onda giovedì 2 marzo alle ore 21:20 su Rai1. Ecco cosa succederà nei nuovi episodi della serie con Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon.

Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni ottava puntata del 2 marzo

Le anticipazioni dell'ottava puntata di Che Dio ci aiuti 7, in onda giovedì 2 marzo alle ore 21:20 su Rai1. Nell'episodio 15, intitolato La donna senza sonno, Suor Teresa sembra pronta a comunicare a Elia che dovrà lasciare il convento, non intende aspettare un secondo di più, la sua assoluta priorità è dargli una famiglia. Il bambino, quando riceve questa notizia, è distrutto e corre a cercare consolazione da Sara. Ludovica sembra impermeabile ai numerosi tentativi di Ettore di fare pace con lei. La giovane è concentrata sul trovare il modo giusto per dimostrare l'innocenza di sua madre. Emiliano, intanto, si prende cura di Corinna, una paziente che soffre di insonnia dopo avere fatto i conti con un evento traumatico.

Suor Teresa non riesce a lasciare andare Elia

Le anticipazioni dell'episodio 16, intitolato Non era destino. Tra Suor Teresa ed Elia, il rapporto è sempre più affettuoso e la religiosa, nonostante sappia di dovergli trovare una famiglia, fa fatica a lasciarlo andare. Emiliano, una volta risolto il problema di Corinna, inizia a frequentarla. Azzurra nota che Sara è terribilmente gelosa e per questo la invita a svelare i suoi sentimenti a Emiliano. Novità in convento. Arriva Enrico, un ex pugile che ora fa il seminarista. Azzurra non si fida affatto di lui, è convinta che nasconda qualcosa.