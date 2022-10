Elena Sofia Ricci lascia il set di Che Dio ci aiuti 7: addio Suor Angela, Chillemi e Fabrizi commosse Per Elena Sofia Ricci sono finite le riprese di Che Dio ci aiuti 7. L’attrice, circondata dagli addetti ai lavori e dai colleghi che erano in lacrime, ha lasciato il set e i panni dell’amatissima Suor Angela. Le foto.

Elena Sofia Ricci ha lasciato il set di Che Dio ci aiuti 7. L'attrice ha smesso i panni di Suor Angela, un personaggio frizzante, intenso e ficcanaso che è riuscito a entrare nel cuore degli spettatori. Dopo Don Matteo, dunque, il pubblico di Rai1 dovrà salutare anche la simpatica religiosa.

Elena Sofia Ricci lascia Che Dio ci aiuti: le foto dell'ultimo giorno sul set

È stato il produttore e Amministratore Delegato di Lux Vide Luca Bernabei ad annunciare, con grande affetto, la fine delle riprese per Elena Sofia Ricci. Occhi lucidi e abbracci sul set. Bernabei ha pubblicato una foto che ritrae l'attrice con Valeria Fabrizi, che interpreta suor Costanza, e Francesca Chillemi nei panni di Azzurra Leonardi, che appaiono visibilmente commosse. Il produttore ha fatto sapere che l'attrice è stata salutata con una festa organizzata in suo onore:

Oggi sul set di Che Dio ci aiuti 7 per festeggiare una collaborazione che dura da tantissimi anni: un applauso alla nostra amata Elena Sofia Ricci che ha terminato le riprese tra i saluti e l'affetto di tutti noi. Un sincero ringraziamento da parte di tutta famiglia Lux Vide!

Cosa farà Suor Angela nella settima stagione di Che Dio ci aiuti

Niente paura, non è ancora arrivato il momento di dire addio a Suor Angela. Il personaggio, infatti, sarà presente nella settima stagione di Che Dio ci aiuti, sebbene in modo ridotto. A Tv, Sorrisi e Canzoni, lo scorso giugno, l'attrice ha raccontato che sarà presente in tre episodi:

