Che Dio ci aiuti 7, Elena Sofia Ricci svela la verità sull’addio a Suor Angela: “Farò tre puntate” Elena Sofia Ricci ha fatto chiarezza sulla sua presenza nella settima stagione di Che Dio ci aiuti. Ha spiegato che sarà protagonista di una puntata e mezzo, poi farà delle apparizioni per un totale di tre episodi.

A cura di Daniela Seclì

Elena Sofia Ricci non è di certo un'attrice che ama restarsene nella sua comfort zone. Al contrario, ha sempre avuto il coraggio di lasciare ruoli di grande successo per battere nuovi sentieri. In un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, l'attrice ha confermato che lascerà Che Dio ci aiuti. Per mettere a tacere le diverse versioni che circolano a riguardo, ha chiarito per quante puntate vedremo suor Angela.

Suor Angela, un'uscita di scena ben congegnata

Le versioni circolate sull'addio di Elena Sofia Ricci a Suor Angela sono state diverse. Prima si è parlato della sua assenza nella settima stagione, poi il produttore di Lux Vide Luca Bernabei ha assicurato che al contrario ci sarebbe stata: "Avrà una sua linea drammaturgica forte che sarà il cuore della serie". In queste ore è intervenuta la diretta interessata. Elena Sofia Ricci ha spiegato:

"Ho sempre detto che avrei lasciato che Dio ci aiuti e così sarà. Girerò parte della settima stagione nelle prossime settimane e l’ultima puntata in autunno. Gli sceneggiatori hanno pensato a un’uscita di scena molto ben congegnata. Io ci sarò in tre episodi, nella prima puntata e mezzo e poi farò due apparizioni, nella settima puntata e alla fine".

Cosa farà Elena Sofia Ricci dopo Che Dio ci aiuti 7

Elena Sofia Ricci è già impegnata sul set di una nuova fiction che si intitola Fiori sopra l'inferno, tratta dal romanzo omonimo di Ilaria Tuti. L'attrice interpreta la commissaria di polizia Teresa Battaglia, donna "ruvida e graffiante" che va a caccia di serial killer. Ha voluto ringraziare gli spettatori che hanno sempre supportato le sue scelte: