Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni decima e ultima puntata dell'8 maggio: Suor Angela fermata per droga nel finale di stagione

A cura di Daniela Seclì

Che Dio ci aiuti 8, il finale di stagione in onda giovedì 8 maggio

Le anticipazioni della decima e ultima puntata di Che Dio ci aiuti 8, in onda giovedì 8 maggio alle ore 21:30 su Rai1. Gli spettatori assisteranno al diciannovesimo e al ventesimo episodio intitolati rispettivamente La seconda della lista e Nella mente e nel cuore. Nella trama del finale di stagione della fiction con Francesca Chillemi, Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Giovanni Scifoni tanti colpi di scena. Lorenzo e Azzurra dovranno aiutare Suor Angela che è stata fermata perché le hanno trovato della droga nella tonaca. E poi la crisi di Cristina e Pietro. Infine, scopriremo la decisione del Tribunale: confermerà l’abilitazione della casa-famiglia La Casa del Sorriso o ne disporrà la chiusura definitiva?

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni decima e ultima puntata dell'8 maggio

Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra

Le anticipazioni della decima e ultima puntata di Che Dio ci aiuti 8, in onda giovedì 8 maggio alle ore 21:30 su Rai1. Nel diciannovesimo episodio, intitolato La seconda della lista, il medico che si prende cura di Cristina dice ad Azzurra che le condizioni della giovane sembrerebbero a rischio. La suora, allora, impone a Cristina di stare a riposo e chiede a Pietro di prendersi cura di lei. Cristina, ritrovatasi di nuovo vicina a Pietro, inizia a cambiare idea e non è più sicura di voler lasciare la Casa del Sorriso. Torna Suor Angela, che insieme ad Azzurra e Lorenzo, si occupano di un caso di prostituzione minorile che coinvolge alcune ragazze che versano in condizioni precarie. Azzurra si chiede se stia svolgendo il suo ruolo nel modo giusto. Corrado comunica una notizia sconvolgente a Melody. La sua vita potrebbe cambiare e non è detto che il loro rapporto riesca a superare questo scossone.

I guai di Suor Angela e Azzurra nel finale di stagione

Nel finale di stagione torna Elena Sofia Ricci

Nell'episodio finale di Che Dio ci aiuti 8, intitolato Nella mente e nel cuore, alla Casa del Sorriso si respira un'atmosfera ansiosa. Il Tribunale, infatti, sta per prendere un'importante decisione: confermare l’abilitazione della casa-famiglia o disporne la chiusura definitiva. E a peggiorare la situazione, ci sono i guai di Suor Angela. La religiosa, infatti, è stata beccata con della droga nella tonaca. Per Lorenzo e Azzurra è chiaro che qualcuno stia cercando di incastrarla. In un susseguirsi di colpi di scena, Cristina sarà costretta a correre in ospedale. In quella solitudine, tenterà di capire se tornare alla sua vecchia vita o fidarsi della sua nuova famiglia.